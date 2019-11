"Thierry chante Johnny", concert hommage de Luthers à Hallyday

La salle, quant à elle, fait déjà rêver le journaliste tant pour son histoire que pour son lien avec "l'idole des jeunes". "Vous savez, le Forum, pour un Liégeois, c'est un peu notre Olympia à nous, c'est notre Eldorado. C'est une salle mythique où Johnny est venu à onze reprises dans les années 70 et 80. C'est une salle magnifique qui est classée d'ailleurs. Donc je suis très très heureux et très fier de jouer dans cette salle".

Ce n'est pas un simple hommage puisqu'il s'agira d'un vrai show de Thierry Luthers sur scène. "Pour la première fois de ma vie, j'aurai neuf musiciens professionnels sur scène. En ce moment on répète pas mal. On va proposer un spectacle de quasiment deux heures, assez rock 'n' roll" se réjouit-il.

Il vous attend pour ce spectacle au Forum de Liège pour un show 100% Hallyday. Accompagné de 9 musiciens, Thierry chante tous les tubes du taulier : Le pénitencier, Oh ma jolie Sarah, L’envie, etc.

On connaît Thierry Luthers journaliste sportif à la RTBF, mais on connaît aussi Thierry chanteur et fan de Johnny Hallyday .

Un fan, pas un sosie

Si Thierry chante Johnny, ne lui dites pas qu'il en est un sosie, mais un fan, tout simplement.

"Je ne suis pas un sosie physique, ni vocal. Je n'ai qu'un point commun avec lui, la taille. Vous parliez de Guégan pour me faire enrager. Mais il a quand même un don du ciel, il a la même voix. Il faut le reconnaître" explique-t-il.

Mais il ne veut pas suivre cette même démarche :

Je le fais avec mes tripes, à ma manière. C'est un fan qui rend hommage à son idole mais j'ai voulu que les choses soient le plus professionnelles possibles et j'ai un groupe vraiment terrible derrière moi. Cela envoie du lourd, comme on dit.

Il ajoute: "on revisite les plus grands succès mais aussi des choses un peu moins connues qu'on fait découvrir au public. Et ce que j'aime bien - on ne se refait pas - c'est aussi d'expliquer le contexte de la naissance d'une chanson. Dans les transitions, je suis un peu plus explicatif. Il y a quelques anecdotes. C'est un spectacle qui est plus explicatif encore et plus acoustique".

En plus de ce spectacle unique au Forum de Liège, on peut de fait retrouver le journaliste dans un autre show qui tourne également : Thierry raconte Johnny, un spectacle "plus intimiste, plus acoustique, avec seulement deux musiciens".

Ce projet ne s'est pas construit du jour au lendemain, et Thierry Luthers reprenait les chansons de son idole bien avant le décès de celui-ci.

Il détaille ainsi : "cela a démarré y a très très longtemps. Je ne veux pas être taxé de récupération, d'opportunisme. Il y a quand même une vingtaine d'années que j'ai commencé ça. C'était un petit peu en dilettante au début. Puis cela s'est structuré, cela s'est quand même professionnalisé. On a commencé à avoir beaucoup de dates. Cette année-ci, on est pas loin de 40 dates quand même. Donc c'est un peu mon deuxième métier". Cette occupation explique d'ailleurs pourquoi le journaliste ne vient généralement plus dans "Le 8-9".

Malgré tout, depuis le décès du chanteur et musicien, les demandes de concerts se sont multipliées pour le journaliste et fan de Johnny. "Il y a eu plus de demandes, surtout en 2018 plus encore qu'en 2019. J'ai déjà pas mal de projets pour 2020. C'est un hobby qu'on essaie de faire le mieux possible. Je prends beaucoup de plaisir car c'est très amusant à faire et on s'éclate" dévoile-t-il.