Deux artistes de renommée internationale, la chanteuse Sia et le DJ David Guetta , ont collaboré ensemble en 2020. Mais Calvin Harris , un autre DJ bien connu propose une nouvelle collaboration avec l'un des interprètes de l'année 2020 : The Weeknd .

Bruno Tummers a présenté deux nouvelles collaborations dans Le 8/9 parmi les récentes actualités musicales : celles de The Weeknd et Calvin Harris ainsi qu'un nouveau duo entre Axelle Red et Ycare.

Calvin Harris et The Weeknd sur un titre langoureux

The Weeknd s'associe à Calvin Harris, Axelle Red et Ycare rendent hommage à Joe Dassin - © Sony

On ne compte plus les collaborations de Calvin Harris avec les plus grandes stars actuelles : Rihanna, Rag'n'Bone Man, Katy Perry ou encore Dua Lipa. Pas étonnant donc que le DJ, chanteur et producteur écossais propose un titre avec l'un des artistes du moments, pour lequel l'album After Hours cartonne en 2020, The Weeknd.

Over Now est le fruit de cette collaboration de deux artistes qui ont l'habitude de nous faire danser. "On s'attend à avoir un tube hyper pêchu, eh ben non" commente toutefois Bruno Tummers. "Il a fait le rythme un peu langoureux qui vous accueillera cet automne".

"Le titre était sorti à la fin de l'été et il commence seulement maintenant à performer dans les charts en Belgique" remarque encore le chroniqueur, signe que celle-ci ne devrait pas être leur titre le plus réussi ?