The Weeknd défiguré dans son nouveau clip, le groupe namurois Mady à l'honneur sur VivaCité

Côté francophone, Bruno Tummers s'était intéressé aux nouvelles sorties de Boulevard des Airs et de Joane . Le chroniqueur musical de VivaCité a notamment proposé cette fois une analyse musicale d'un artiste anglophone de renommée internationale, le Canadien The Weeknd .

Dans l'actualité musicale de la semaine, Bruno Tummers a noté l'arrivée d'un nouveau single pour The Weeknd et vous fait découvrir un duo de talents belges : Mady.

© Universal

Impossible de ne pas passer à côté du tube de 2020 signé The Weeknd, Blinding Lights, hymne de la huitième édition de Viva for Life.

Ce single est paru sur After Hours, son quatrième album solo, sorti en mars 2020, au moment du confinement. Après ce premier hit, suivi d'autres comme In Your Eyes, The Weeknd exploite un peu plus cet album avec Save Your Tears, révélé début janvier 2021 et qui rentre désormais dans la programmation musicale de votre radio complicité.

"The Weeknd est complètement défiguré dans le clip comme s'il avait fait de la chirurgie esthétique. Est-ce un hommage à ses collègues chanteurs et chanteuses ? On n'a pas la réponse mais il chante ce titre devant une assemblée masquée, avec des masques de carnaval, un clin d’œil à la situation que l'on connait tous" remarque Bruno Tummers.