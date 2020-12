The Voice : Maureen Louys promet "un niveau impressionnant avec des profils hyper diversifiés"

Après une saison Kids qui a tenu toutes ses promesses, l’émission de divertissement phare de La Une, animée par Maureen Louys , revient déjà pour une 9ème saison. Cette année, la RTBF a demandé à quatre artistes belges de renom de prendre place dans les célèbres fauteuils rouges pour officier en tant que coachs. Le banc réussit l’équilibre parfait entre l’expérience, de retour pour une nouvelle saison , BJ Scott , le charisme de la plus belle voix soul du royaume, Typh Barrow , un des artistes les plus éblouissants de sa génération, l’incroyable Loïc Nottet et enfin la puissante énergie du DJ, auteur-compositeur, musicien, Henri PFR !

Une année sans la version 'adulte' de The Voice semble avoir été bénéfique pour l’émission : un vivier de talents prestigieux s’est en effet présenté aux Blind Auditions.

Maureen Louys apporte deux explications à ce niveau très relevé. La première est une saison Kids - grâce à laquelle les six finalistes ont sorti un medley de Noël - qui a remplacé le programme habituel l’année précédente.

"Quand on a fait la saison Kids qui était top, je me suis rendue compte que plein de gens autour de moi s’inquiétaient de la fin de la version adulte. Les 16 ans et plus étaient assez stressés et je pense que (avec l’arrivée de la saison Kids) ils se sont dit : 'Si un jour cette émission s’arrêtait ?' Cela dure depuis dix ans. On adore le format c’est clair. Que ce soit dans tous les pays du monde, on n’a encore rien trouvé de mieux. Mais il y a eu une prise de conscience : 'Si cela s’arrêtait ? Il faut y aller (maintenant)'" estime l’animatrice.

L’autre raison selon Maureen, c’est l’inévitable confinement de 2020 et toutes ses conséquences sur le plan artistique : "Il y a beaucoup d’artistes qui n’ont pas pu faire de scène, profiter des bars et des concerts. Certains ont finalement décidé d’aller à The Voice pour se tester, se frotter à des professionnels et refaire de la scène".