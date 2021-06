"The Voice France", c’est terminé pour Karine Ferri : les raisons de son départ

Changement de cap pour l’animatrice française Karine Ferri qui ne présentera plus "The Voice France" au côté de Nikos Aliagas. Lors d’une interview accordée au Parisien elle explique pourquoi et évoque ses nouveaux projets.

Alors que de notre côté de la frontière, les castings de la saison 10 de "The Voice Belgique" sont ouverts, Sara De Paduwa nous donne des nouvelles de la version française dans le Zap télé du 8/9 sur VivaCité.

Karine Ferri et "The Voice France", c’est terminé. En cause, sa présence qu’elle juge "anecdotique" peut-on lire dans les colonnes du Parisien. "Dans The Voice elle était un peu critiquée car elle avait un rôle anecdotique, c’était difficile de prendre sa place" commente Sara.

L’animatrice ne quitte toutefois pas tout à fait le programme puisqu’elle continue "The Voice Kids" qui reviendra en France en 2022. "J’aime énormément ce programme, où j’ai une réelle proximité avec les enfants. Je pense y apporter une vraie valeur ajoutée" a-t-elle confié.

Autre raison évoquée pour son départ de la version "adulte" du télécrochet, son emploi du temps chargé. Karine Ferri sera de retour pour la nouvelle saison de "Danse avec les stars", mais dans un rôle plus conséquent : "Désormais, je vais être seule aux commandes du débrief de l’émission en deuxième partie de soirée. On sera dans la discussion, l’échange comme j’ai pu le faire en radio sur NRJ et RFM." L’animatrice se dit "hyperheureuse" de la confiance accordée par sa direction.

Le site 20minutes nous apprend également que Karine reprend la présentation de l’émission "Chroniques criminelles".

"Je suis contente pour elle, c’est vrai que c’est pas facile d’exister. Ce sont des femmes, comme Iris Mittenaere, qui souffrent un peu de leur plastique et qu’on réduit à de petits rôles." conclut Sara.

► A lire aussi : Iris Mittenaere face aux clichés sexistes en télé : "Cette couronne de Miss me sert autant qu’elle me dessert"

Plus d’infos sur la télévision dans le Zap télé