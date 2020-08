The Terminal, avec Nicholas, ancien finaliste de The Voice, interprète un titre exclusif

Le groupe The Terminal était l'invité du 8/9 ce 5 août. Composé notamment de Nicholas, candidat rappeur emblématique de The Voice, il a repris le tube Jump de Kris Kross et a livré un nouveau titre en exclusivité.

Des sonorités electro-pop, hip-hop, rock dignes des 90's et un flow irréprochable délivré par un rappeur influencé du meilleur de la scène US old school, The Terminal enflamme les scènes partout où il passe.

Véritable révélation de cette année, c'est sur scène que ce projet révèle sa puissance.

Le visage du MC devrait d'ailleurs vous être familier : avec sa casquette 'Rap Fan' vissée constamment sur la tête, on retrouve Nicholas Brynin, le candidat finaliste de la huitième saison de The Voice Belgique, talent de Vitaa.

Le groupe a repris sur le plateau du 8/9 le tube Jump de Kris Kross avant de révéler en exclusivité un nouveau titre sur VivaCité et la Une.

The Terminal prépare un nouveau clip et single pour la rentrée. Retrouvez-les également en concert le 6 novembre au Botanique.

Nicholas a invité d'autres anciens candidats de The Voice sur des reprises au début du projet The Terminal. Il commente et révèle : "On a inclus beaucoup de gens comme Hilario Dos Santos, Matteo Terzi, Guillaume Vermeire, on a fait des concerts ensemble. Pour l'après parcours, on avait un album prévu avec The Terminal, avec une release party au botanique en avril. Avec le covid, cela a été reporté en juin et cela a maintenant été reporté au 6 novembre donc on sortira notre album ce jour-là".