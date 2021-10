"The Last Duel" de Ridley Scott, le film immanquable du moment selon Cathy Immelen

Comme tous les mercredis, on fait le point sur les sorties cinémas avec Cathy Immelen dans le 8/9 et cette semaine grâce aux nouveautés, on voyage dans le temps ! Une fois n'est pas coutume, quittons le 21e siècle pour se plonger dans un superbe film historique "The Last Duel" qui se déroule au Moyen Âge.

Direction le moyen-âge avec le nouveau film de Ridley Scott , un grand habitué des fresques épiques historiques comme Gladiator, Kingdom of heaven, Robie des bois ou encore 1492 : Christophe Colomb (Ridley Scott c’est aussi Thelma et Louise, Blade Runner, Alien ou encore Seul sur Mars) liste notre madame cinéma.

On peut compter sur toute la maitrise de la mise en scène et de la reconstitution soignée de Ridley Scott pour nous plonger en immersion totale dans l’humidité et la crasse de l’époque : "J’ai pensé à la série Games of Thrones pour la violence et le réalisme de certaines scènes de batailles" évoque Cathy. "Mais ce que j’ai adoré dans le film, c’est qu’il adopte une structure très maligne qui nous fait découvrir successivement les mêmes faits, mais avec 3 points de vue différents : nous avons la version du violeur présumé, celle du mari qui a soif de vengeance et surtout, la version de l’épouse bafouée… Là où le film fait des ponts avec l’actualité, c’est qu’il nous rappelle qu’à chaque époque, qu’en tout temps, la parole d’une femme violée est bien trop remise en question" explique Cathy.

Le pouvoir patriarcal et sa fierté mal placée sont également au cœur de cette intrigue bien plus subtile et profonde qu’il n’y parait. Ces différents degrés de lecture font de The Last Duel un des films immanquables du moment.