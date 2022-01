"The Joker And The Queen", le nouveau titre plein de douceur d’Ed Sheeran

L’auteur-compositeur-interprète britannique surfe sur le succès de son nouvel album plus électro, mais qui compte encore certains morceaux empreints de sensibilité. Julie Compagnon vous fait découvrir The Joker And The Queen, une chanson plus apaisante que les précédentes.

Ed Sheeran a réalisé un retour fracassant avec son nouvel album Equals, grâce au tube Bad Habits diffusé au début de l’été et orienté plus vers l’électro. Le deuxième single, Shivers, remporte aussi les faveurs des critiques. Et enfin, son duo avec Elton John sur Merry Christmas a presque supplanté le réputé indétrônable single de Noël de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You.

Il était d’ailleurs le troisième titre le plus plébiscité par les donateurs de la dernière édition de Viva for Life, deux places devant la diva américaine.

Il était incontestablement l’un des artistes de 2021… et il va encore squatter les premières places des classements en 2022.