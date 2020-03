"The Invisible Man" : le film de la semaine à ne pas manquer !

Invisible Man - Bande-Annonce Officielle VF [Au cinéma le 26 février] - 02/03/2020 Au cinéma le 26 février 2020 Retrouvez toutes les bandes annonces des films Universal Pictures France sur YouTube. https://www.youtube.com/universalpicturesfr https://www.universalpictures.fr Suivez-nous sur: facebook.com/UniversalFR twitter.com/#!/UniversalFR instagram.com/UniversalFR Genre : Thriller Avec : Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer, Oliver Jackson-Cohen Écrit et réalisé par : Leigh Whannell Producteurs : Jason Blum, Kylie du Fresne Producteurs exécutifs : Leigh Whannell, Beatriz Sequeira, Charles Layton, Rosemary Blight, Ben Grant, Couper Samuelson, Jeanette Volturno Si vous sentez sa présence il est déjà trop tard. Elisabeth Moss (US, THE HANDMAIDS'S TALE – LA SERVANTE ÉCARLATE), lauréate de l'Emmy, est à l'affiche d'un conte moderne terrifiant autour du thème de l'obsession, inspiré par le célèbre personnage des studios Universal. Cecilia Kass (Elisabeth Moss) est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur (Harriet Dyer, THE INBETWEEN), leur ami d'enfance (Aldis Hodge, N.W.A. – STRAIGHT OUTTA COMPTON) et sa fille adolescente (Storm Reid, EUPHORIA). Mais quand l'homme (Oliver Jackson-Cohen, THE HAUNTING OF HILL HOUSE) se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s'il est réellement mort. Tandis qu'une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu'elle aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu'elle est traquée par un homme que nul ne peut voir. Peu à peu, elle a le sentiment que sa raison vacille… Jason Blum, maître actuel du cinéma d'horreur, produit INVISIBLE MAN pour Blumhouse Productions. Le film est écrit et réalisé par Leigh Whannell, qui en assure aussi la production exécutive. Whannell est l'un des auteurs de la saga SAW et a récemment réalisé UPGRADE et INSIDIOUS : CHAPITRE 3. Le film est aussi produit par Kylie du Fresne (UPGRADE, LES SAPHIRS) pour Goalpost Pictures. Whannell, Beatriz Sequeira, Charles Layton, Rosemary Blight, Ben Grant, Couper Samuelson et Jeanette Volturno en sont les producteurs exécutifs. INVISIBLE MAN est une coproduction entre Goalpost Pictures Australia et Blumhouse Productions, en association avec Nervous Tick, pour Universal Pictures.