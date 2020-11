Plongée dans la musique depuis sa tendre enfance, cette chanteuse belge a commencé à écrire à l’âge de 12 ans aidée par son piano et sa guitare. À 16 ans, Tessa participe à la saison 3 de The Voice Belgique et intègre l’équipe de Natasha St-Pier . Trois ans plus tard, elle sort son premier single : Prayer.

De The Voice à son identité artistique

Tessa Dixson, l'artiste belge à (re)découvrir, reprend un titre de Mazzy Star en live - © PIAS

Depuis la saison 3 de The Voice Belgique, Tessa Dixson en a en effet parcouru du chemin. Elle a entre autres sorti son premier single avant de gagner un concours à la radio néerlandophone Studio Brussel et avant son premier album en 2020. L’artiste à la voix chaude, feutrée et granuleuse et à l’univers pop-rock mélancolique concède qu’il lui a fallu trouver le temps de se chercher musicalement : "J’ai commencé le projet deux ans après The Voice, avec mon premier single Prayer puis j’ai mûri, j’ai pris de l’assurance dans ma musique et puis je me suis éclatée, c’est le principal je pense".

Trois ans après ce single, la chanteuse et musicienne belge écoute encore ce premier titre personnel avec plaisir, au contraire de ses prestations dans le télé-crochet de la RTBF quand elle n’avait encore que 16 ans. "Puisque c’était mon premier single c’est un peu mon petit bébé qui a démarré le projet mais The Voice c’est vraiment une autre époque de ma vie que j’essaie d’oublier un petit peu" déclare-t-elle.

L’aventure The Voice Belgique lui a malgré tout servi de déclic pour lancer sa carrière mais avant tout de mieux se connaître : "Je pense qu’à 16 ans, en plein développement de soi, (le fait) de comprendre la musique et le monde de la télé c’était vraiment pas mal aussi. J’ai vraiment beaucoup appris par rapport à cela. Niveau musique, je me suis découverte avec le temps".