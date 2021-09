Tatiana Silva sort un livre dédié au développement personnel : "Tout commence par soi"

Ancienne miss météo de la RTBF et Miss Belgique 2005, Tatiana Silva a commencé sa carrière dans le mannequinat avant de se consacrer à la télévision et de devenir animatrice, présentatrice météo sur des chaînes françaises, ou encore chroniqueuse. Elle a récemment choisi de s’essayer à l’exercice d’écriture et sort dans quelques jours son premier ouvrage dédie au développement personnel.

Le développement personnel est un concept particulièrement à la mode et les ouvrages à ce sujet sont nombreux. Les thèmes sont vastes : Le bien-être, la gestion de son temps ou de son énergie, l’acceptation de soi-même, la nutrition, les miracle mornings (comment bien démarrer la journée), bref, tout ce qui est utile à tout un chacun pour améliorer sa qualité de vie. Il s’agit d’un sujet qui tient à cœur à Tatiana Silva puisque son compte Instagram est rempli de citations de bien-être telles que "Il est important de laisser certaines choses disparaître. De s’en défaire. De s’en libérer. Vous devez clore des cycles, non par fierté, par orgueil ou par incapacité, mais simplement parce que ce qui précède n’a plus sa place dans votre vie. Faites le ménage, secouez la poussière, fermez la porte, changez de disque. Cessez d’être ce que vous étiez et devenez ce que vous êtes". L’animatrice a franchi le cap et s’est finalement essayée à l’exercice de l’écriture d’un livre sur le développement personnel. Son premier ouvrage intitulé Tout commence par soi est donc d’ores et déjà disponible en précommande et sortie en librairie est prévue pour le 1er octobre aux éditions Albin Michel !