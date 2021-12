Tamara Payne fait ses adieux à 2021 sur "Gimme ! Gimme ! Gimme !" : "Ça s’appelle ABBA 2021 !"

Jean-Luc Fonck profite de ses congés, c’est donc l’humoriste Tamara Payne l’humoriste bien connue dans notre plat pays qui reprend à nouveau manettes de la chanson du vendredi dans le 8/9, et elle en profite pour dire adieu à l’année 2021 en prenant un accent allemand.

Ce matin, Tamara se la joue suédoise avec un accent allemand : "Je sais pas faire l’accent suédois !", explique-t-elle. En effet, elle a décidé de se glisser dans la peau d’Agnetha Fältskog, chanteuse du groupe ABBA pour reprendre les tubes festifs du groupe suédois et faire un medley à sauce. Elle ouvre le bal avec Gimme ! Gimme ! Gimme ! pour dire "ABBA 2021 !" et faire la fête comme il se doit : "JB Whisky Pastis et Gin, j’ai tellement hâte, je sors les paillettes ce soir je serai pompette". Elle change ensuite de ton avec Fernando (There Was Something In The Air That Night), pour un passage plus calme mais non moins cynique : "On a rien pu faire comme fête c’t’année, j’ai autant bu qu’De Warzée". Les mots "voeu", "joie", "paillettes" et "soleil" étaient à placer, on peut dire qu’elle était dans le thème !