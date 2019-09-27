T'en va pas... la balade musicale de Jean-Luc Fonck

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une ballade musicale mystérieuse, alors ne partez pas!
Voici les paroles...
DANS MA DOUCHE ECOSSAISE
CELLE AVEC DES CARREAUX
JE REPENSE A THERESE
LA FILLE DU RESTO
A QUI J’AI LAISSE UNE TARTINE
COMME CA
POUR DIRE QUE SES MILLEFEUILLES ETAIENT
COMME CA
JE QUITTE LA MAISON
POUR ALLER AU CINEMA
QU’EST-CE QUE J’IRAIS BIEN VOIR
JE N’SAIS PAS ON VERRA
QUAND SOUDAIN UNE QUESTION :
" EST-CE QUE LES VEGETARIENS VONT VOIR DES FILMS COCHONS? "
CA ME HANTE , CA M’ANGOISSE,
CA ME TRACASSE
COMME LES CHAPEAUX DE JR
DANS DALLAS
COMME LE NAIN QUI PARLE A L’ENVERS
DANS TWIN PEAKS
- - - - -
COMME L’EMPLOYE MANCHOT TELEPHONISTE
QUI DECROCHAIT AVEC DES CROCHETS
JE SUIS COMME UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
MAIS C’EST LE JEU DE QUI ? ON NE LE SAURA JAMAIS
T’EN VA PAS
RESTE LA
T’EN VA PAS
T’EN VA PAS
RESTE LA
TOUT PRES DE MOI
JE VOUDRAIS DEVENIR UN
ROLLMOPS
UNE ESPECE DE FANTASME QUI HABITE EN MOI
MEME SI C’EST PAS FACILE POUR FAIRE DE L’AUTO-STOP
LES GENS SE MEFIENT DES CURE-DENTS
POURQUOI?
CETTE NUIT J’AI FAIT UN REVE PEU COURANT
D’AILLEURS JE NE COURAIS PAS, JE REVAIS EN MARCHANT
YANNICK M’AVAIT APPRIS A JOUER AU TENNIS ET
J’ETAIS A EGALITE AVEC JEAN-CLAUDE DEUCE
T’EN VA PAS
RESTE LA
T’EN VA PAS
T’EN VA PAS
RESTE LA
TOUT PRES DE MOI
….
DEVANT MON ORDINATEUR….
BONJOUR MONSIEUR - BONJOUR MODEM
JE DECOMPTE - DECOMPTE LES HEURES
QUI ME SEPARENT DU GRAND SCHLEM
ET QUAND JE SERAI MORT
DU GENRE DECEDE
QUE JE ME TIENDRAI A CARREAU
COMME UNE FENETRE
JE N’AURAI QUE CETTE QUESTION EN TETE
EST-CE QU’IL Y A UNE VITRE APRES LA MORT? PEUT-ETRE…
T’EN VA PAS
RESTE LA
T’EN VA PAS
T’EN VA PAS
RESTE LA
TOUT PRES DE MOI
T’EN VA PAS
RESTE LA
T’EN VA PAS
T’EN VA PAS
RESTE LA
TOUT PRES DE MOI
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