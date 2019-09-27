Le 8/9

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T'en va pas... la balade musicale de Jean-Luc Fonck

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une ballade musicale mystérieuse, alors ne partez pas! 

Voici les paroles...

DANS MA DOUCHE ECOSSAISE

CELLE AVEC DES CARREAUX

JE REPENSE A THERESE

LA FILLE DU RESTO

A QUI J’AI LAISSE UNE TARTINE

COMME CA

POUR DIRE QUE SES MILLEFEUILLES ETAIENT 

COMME CA

JE QUITTE LA MAISON

POUR ALLER AU CINEMA

QU’EST-CE QUE J’IRAIS BIEN VOIR

JE N’SAIS PAS ON VERRA

QUAND SOUDAIN UNE QUESTION :

" EST-CE QUE LES VEGETARIENS VONT VOIR DES FILMS COCHONS? "

 

CA ME HANTE , CA M’ANGOISSE, 

CA ME TRACASSE

COMME LES CHAPEAUX DE JR

DANS DALLAS

COMME LE NAIN QUI PARLE A L’ENVERS

DANS TWIN PEAKS

- - - - -

COMME L’EMPLOYE MANCHOT TELEPHONISTE

QUI DECROCHAIT AVEC DES CROCHETS

JE SUIS COMME UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES

MAIS C’EST LE JEU DE QUI ? ON NE LE SAURA JAMAIS

 

T’EN VA PAS

RESTE LA 

T’EN VA PAS

 

T’EN VA PAS

RESTE LA 

TOUT PRES DE MOI

 

JE VOUDRAIS DEVENIR UN

ROLLMOPS

UNE ESPECE DE FANTASME QUI HABITE EN MOI

MEME SI C’EST PAS FACILE POUR FAIRE DE L’AUTO-STOP

LES GENS SE MEFIENT DES CURE-DENTS 

POURQUOI?

CETTE NUIT J’AI FAIT UN REVE PEU COURANT

D’AILLEURS JE NE COURAIS PAS, JE REVAIS EN MARCHANT

YANNICK M’AVAIT APPRIS A JOUER AU TENNIS ET

J’ETAIS A EGALITE AVEC JEAN-CLAUDE DEUCE

 

T’EN VA PAS

RESTE LA 

T’EN VA PAS

 

T’EN VA PAS

RESTE LA 

TOUT PRES DE MOI

 

….

 

DEVANT MON ORDINATEUR….

BONJOUR MONSIEUR - BONJOUR MODEM

JE DECOMPTE - DECOMPTE LES HEURES

QUI ME SEPARENT  DU GRAND SCHLEM

ET QUAND JE SERAI MORT

DU GENRE DECEDE

QUE JE ME TIENDRAI A CARREAU

COMME UNE FENETRE 

JE N’AURAI QUE CETTE QUESTION EN TETE

EST-CE QU’IL Y A UNE VITRE APRES LA MORT? PEUT-ETRE…

 

T’EN VA PAS

RESTE LA 

T’EN VA PAS

 

T’EN VA PAS

RESTE LA 

TOUT PRES DE MOI

 

T’EN VA PAS

RESTE LA 

T’EN VA PAS

 

T’EN VA PAS

RESTE LA 

TOUT PRES DE MOI

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