Sur "4 jours par semaine" Tamara Payne s’immisce dans la peau de Nicolas Sirkis

Bien que l’exercice ne soit pas facile, notre comédienne belge Tamara Payne n’a pas rencontré de difficultés pour caser les mots imposés par les auditeurs dans le Kidivrai : Juventus, docteur, attraction et bonheur ont été reconnus et le petit canard a donc retenti comme il en est de coutume.

4 jours par semaine

Si ça passe pas j’ai la haine

Je vote Marine Lepen

4 jours par semaine

Si ça passe pas J’vote FN

***

C’est dans la nuit de mercredi

Que la nouvelle est sortie

Un débat gouvernemental

Sur le nombre de jours de travail

***

Les socialistes, le syndicat

Préféreraient qu’on ne travaille pas

Chômage pour tous c’est encore mieux

Ou on nous pensionne comme les vieux

***

Bosser une heure par jour

c’est mieux Comme sur l’8-9,

on est heureux Mais quand je fais du 9-18

L'docteur me dit d’ester au lit Au lit Au lit

***

Mais 4 jours par semaine

Quel bonheur un long week-end

C’est même presqu’essentiel

Mais 4 jours par semaine

Sinon je vote Charles Michel

Ah non, on peut plus. Tant mieux.

***

Mais 4 jours par semaine

Quel bonheur un long week-end

C’est même presqu’essentiel

Mais 4 jours par semaine

Sinon je vote Charles Michel

Ah non, on peut plus. Tant mieux.

***

Le jeudredi j’f’rai la fête

Le vendredi vive le mal de tête

Comme Ronaldo à la Juventus

J’veux quitter mon job en airbus

***

J’espère tellement qu’ils vont dire oui

Que j’me mets à g’noux et je prie

Je prie Je prie

4 jours par semaines

Tu fais comme toutes les p’tites vieilles.

Tu fais tes courses en semaine.

***

4 jours par semaines

Tu fais comme toutes les p’tites vieilles.

Tu fais tes courses en semaine.