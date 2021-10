''Space Boy'' : un chouette moment à vivre en famille, coup de cœur de Stanislas Ide

Parmi les sorties ciné de la semaine, on notera Lui de Guillaume Canet, Last Night in Soho d’Edgar Wright et enfin SpaceBoy. Un long métrage pour les adultes et pour les enfants qui a déjà reçu le prix du meilleur film européen pour enfant !

Comme dirait Thierry L’Hermite dans le père Noël est une ordure : " Je n’aime pas dire du mal des gens mais…" Canet réalisateur , il y a du bon comme du moins bon : Les petits mouchoirs en est une bonne référence. Ici on est plutôt du côté du mauvais tel un exercice de style sur un compositeur en pleine crise qui s’isole dans une maison et qui va se mettre à avoir des fantasmes et discussions avec sa femme, sa maîtresse son meilleur pote, tel un petit vaudeville qui finit en crise égocentrique qui ne va pas se remettre en question.

Un optimisme rêveur à la Spielberg, film nostalgique à voir en famille, un premier film belge, Space Boy.

Un film d’aventures nostalgique inspiré par cette tendance du retour de l’esthétique 80’s dans la fiction avec le succès d’une série comme Stranger Things, on peut penser aussi à Stand By Me, le classique de Rob Reiner, aux Goonies ou encore E.T. Ici on se retrouve dans un style plus exubérant, peu naturaliste mais un peu comme Sex Education : " un collège ultra-coloré, au lieu des uniformes anglais " déclare Stanislas

L’histoire nous embarque en 1986, en compagnie de Jim, un petit garçon rêveur passionné de sciences. Il vient d'emménager dans un nouveau quartier, il doit se faire des nouveaux copains et surtout assurer au grand concours scientifique de l’école, lui qui rêve tant de suivre les traces de son papa astrophysicien. " Aventure, amitié mais aussi questionnement sur l’innocence de l’enfance face aux rêves qui se brisent, Space Boy évoque aussi des sujets plus douloureux mais de manière ludique et inventive " synthèse Stanislas Ide. "Une partie du film a d’ailleurs été tournée dans nos locaux de Wavre" ajoute Cyril.

Ce premier film est une jolie réussite pour son réalisateur, Olivier Pairoux qui parvient à unir petits et grands grâce à cette comédie d’aventure nostalgique bien ficelée. "Charmant, drôle et une chouette musique Yannick Rénier" note Stanislas Ide.