"Sound of metal" et "La sagesse de la pieuvre" : coups de cœur de Cathy aux Oscars

Un film magnifique sur un batteur de métal, "Sound of metal !" et un documentaire animalier très spécial : "La sagesse de la pieuvre !". Comme tous les mercredis dans le 8/9, Cathy Immelen notre spécialiste cinéma nous éclaire sur ses coups de cœur.

Ce mercredi, on revient sur les cérémonies des Oscars e t plus précisément sur deux coups de cœur parmi les outsiders des lauréats.

Mais deux lauréats sont disponibles sur les plates-formes de streaming : Sound of metal et La sagesse de la pieuvre. ​​​

" Je ne vais pas pouvoir vous parler non plus The Father, prix du meilleur scénario pour l’auteur français Florian Zeller et surtout meilleur acteur pour Anthony Hopkins car tout simplement, il sera montré à la presse en Belgique en prélude à sa sortie en salles, je ne l’ai pas vu mais comme vous, j’imagine, je suis très curieuse."

L’un des meilleurs films qui a remporté deux oscars techniques : meilleur son et meilleur montage. Le film était également repris dans les catégories meilleur film, meilleur scénario, meilleure réalisation et meilleur acteur !

"C’est l’histoire d’un batteur qui va vivre un drame terrifiant : il perd peu à peu l’ouïe ! Il va inéluctablement devenir sourd et devoir abandonner ses rêves musicaux".

The sound of metal n’est pas un film musical même s’il démarre de façon punk, c’est un film sur l’acceptation et sur la résilience. L’acteur principal, Riz Ahmed est remarquable, il crève l’écran et son désarroi nous crève le cœur. C’est un acteur anglais que vous avez peut-être vu dans des seconds rôles. Pendant le tournage, il était équipé de bouchons d’oreille spéciaux qui pouvaient être déclenchés à distance pour transmettre du bruit qui simulait la perte auditive. " Cela donne beaucoup de réalisme et de conviction à son interprétation " ajoute Cathy Immelen.

Le travail de l’équipe du son qui s’est attachée à recréer ce qu’on appelle les sons " solidiens " : tout ce que vous pouvez entendre à travers votre corps, comme par exemple, le son ressenti sous l’eau ou les basses fréquences d’un concert. "Les vibrations ne passent par les oreilles, mais résonnent à travers les os".

Sound of metal est un véritable tour de force : il réussit à nous immerger dans le monde de son héros, une immersion viscérale qui passe plus par des ressentis que par l’intellect.

Comme lui, on ne comprend pas la langue des signes, on est perdus, on essaye de comprendre, on comprend sa colère et sa frustration ! "Sound of metal est un grand film, dévastateur mais aussi plein d’espoir".