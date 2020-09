Sorties ciné : Boutchou, les apparences et Rocks sans hésiter

En résumé, ce film est un peu tiède pour une guerre, cela manque de vérité parce qu’ici se battre pour donner le biberon et on se demande d’où vient la panique commente Stanislas.

"D’un côté des grands-parents bohèmes et d’autres plus bourgeois habitant à Paris. "La guerre est déclarée, le couple bourgeois est incarné par Carole Bouquet et Gérard Darmon commente Stanislas. La guerre c’est de rester trente secondes de plus avec le petit-fils, s’insulter sur Wathsapp. "Il y a moyen de se reconnaître dedans, on connaît tous des parents qui selfie avec les enfants.

Les apparences : au cœur de la bourgeoisie et de ses petits secrets

Sorties ciné : Boutchou, les apparences et Rocks - © Tous droits réservés

"Encore un film français qui n’est ni une comédie ni un drame mais plutôt un film noir plus compliquer peut-être plus à résumer" annonce notre chroniqueur Stanislas. Accompagné de Karin Viard et Benjamin Biolay, Marc Fitoussi nous propose avec Les Apparences d’explorer l’univers maintes fois représenté de la bourgeoisie et de ses petits secrets.

"Ce film fait penser à Match Point’ou un Homme qui fait tout pour rester dans bonne société Anglaise. Ici c’est une femme dans le milieu expat à Vienne. Mariée à un pianiste qui la trompe et elle s’en rend compte. Au lieu de le confronter et elle va tout faire pour sauver les Apparences. Au début, il y a un petit côté Desperate Housewives, plus le film avance, plus des choses étranges arrivent et on se croirait presque dans un film d’Hitchcock." C’est très réussi." "Notons que Karin Viard est exceptionnelle, elle arrive à se renouveler. On pourrait croire que le film a été tourné à Vienne mais en réalité le film a été tourné en Belgique à Bruxelles. Pour le public belge cela déconcentre un petit peu mais côté bingo, on retrouve Laurence Bibot" ajoute encore Stanislas.