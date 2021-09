Soprano annonce un événement "spécial en Belgique" !

Soprano était l’invité du 8/9 pour présenter son nouvel album Chasseur d’étoiles, influencé par l’espace et les années 80. L’artiste français a aussi confié qu’un événement bien particulier sera prévu en Belgique. Soprano a sorti son nouvel album, Chasseur d’étoiles, au début du mois de septembre. Dans ce nouveau disque, Soprano fait clairement allusion à l’espace, à sa mythologie, et aux années 80. Un album revigorant qui fait du bien après ces derniers mois difficiles.

L’espace et les années 80

Ce 7e album de Soprano est réglé comme du papier à musique. Toute référence trouve en effet sa place dans ce disque qui rend hommage aux années 80 et 90 et qui se présente comme le prolongement du précédent album, Phoenix. Dans ce dernier, l’un des derniers titres annonçait que le rappeur partait pour un an et demi dans l’espace. C’est donc en toute logique que Près des étoiles est sorti comme premier single. Celui-ci raccroche le public au titre de l’album : Chasseur d’étoiles, tout en incluant une référence évidente aux années 80 avec le morceau Un peu plus près des étoiles de Gold. Le fil rouge de l’espace se prolonge sur le clip de Dingue, le 2ème extrait de ce nouvel album de Soprano. On y aperçoit en effet le rappeur dansant dans un vaisseau spatial. Cette thématique utilisée par Soprano a été mûrement réfléchie. "Avec le confinement, tout le monde est resté un peu enfermé. J’ai voulu essayer d’amener quelque chose où on n’est plus enfermé, où on est sans limite" explique-t-il. "L’espace est un droit sans limite et sans frontière, où on peut continuer à rêver et les années 80 nous ramènent là où on est tous en train de rêver en regardant ces clips, ces films comme les Goonies, Star Trek, Star Wars. Cela nous faisait rêver et s’évader loin".

Le revival des 80’s

Soprano est loin d’être le seul artiste à offrir un album teinté de nostalgie. Depuis deux ans, et donc la pandémie de coronavirus, les projets musicaux qui proposent un retour aux sonorités des 70’s et 80’s se multiplient avec un certain succès. Citons entre autres à ce sujet Bruno Mars, The Weeknd ou encore Dua Lipa. ►►► À lire aussi : James Bond : les premières révélations d’un spécialiste sur "No Time To Die" et le successeur de Daniel Craig Pour le rappeur et chanteur français de 42 ans, il s’agit d’un cyclique naturel entre les générations : "Quand je regarde la manière dont mes enfants s’habillent, j’ai l’impression de nous voir : les Stan Smith, les anciennes marques reviennent, Stranger Things c’est E.T,… Je pense que les années 80 font partie de notre quotidien depuis quelques années : cela nous ramène dans la nostalgie mais pour les nouvelles générations c’est fun, c’est frais, c’est tout nouveau".

Un projet spécial pour la Belgique

Soprano a en effet réussi le pari de rallier les différentes générations. Il suffit d’analyser sa popularité : personnalité préférée des jeunes Français en 2021, il a vendu 750.000 exemplaires de son album Phoenix et il reste le seul artiste à avoir rempli deux fois le Stade Vélodrome à Marseille. L’interprète d’En feu entame donc une tournée des stades pour promouvoir Chasseur d’étoiles, avec un passage par le mythique Stade de France… mais encore aucune date en Belgique. Expliquant que toute sa technique ne rentrait pas dans le Stade Roi Baudouin, il a promis dans Le 8/9 qu’il avait prévu "quelque chose de spécial" pour la Belgique. "On est juste en train de le caler et de bien le monter pour pouvoir bien l’annoncer et espérer que cela devienne un gros événement, parce que je crois que mon plus gros public est en Belgique". Une nouvelle qui ravira incontestablement les fans !

Hommages et invités de marque

Les prochains concerts s’annoncent donc grandioses, d’autant plus que plusieurs invités de prestige figurent aussi sur Chasseur d’étoiles. Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey et Matthew Perry de Friends, introduit ainsi une chanson de l’album et sa voix sera aussi diffusée dans ses prochains shows. MC Solaar chante également sur Le grand bleu, en hommage au film de Luc Besson. "Quand on écoute la musique, avec une rhythmique un peu années 80 on dirait un album de MC Solaar comme Caroline. On s’est dit : 'On va l’appeler, parce que c’est un rappeur qui est venu dans les années 80-90'. Il a répondu directement : 'Oui j’arrive'" dévoile Soprano qui a eu envie d’écrire des chansons grâce à l’As de Trèfle. Il rend aussi hommage à son père, décédé pendant crise covid, sur Roi Lion. "Depuis roule, je sais que j’ai cette chance de pouvoir avoir la plume pour m’exprimer, ne pas garder ses sentiments à l’intérieur et pouvoir avancer. Deux jours après (son décès), j’ai écrit cette chanson pour lui rendre hommage et pour que tous ceux qui ont perdu un père ou qui ont perdu quelqu’un pendant le covid qu’ils puissent avoir quelque chose auquel se raccrocher".

