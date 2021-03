Sonita et Jérémie surprennent Le 8/9 dans un duo a cappella bluffant sur "Amazing Grace"

Le 8/9 a accueilli Sonita (équipe d’Henri PFR) et Jérémie (équipe de BJ Scott) à quelques heures de leur passage sur la scène de The Voice Belgique dès 20h35 sur La Une. Les deux talents ont surpris par un duo surprise tout aussi simple qu'époustouflant.

Le 8/9 a accueilli Sonita (équipe d’Henri PFR) et Jérémie (équipe de BJ Scott) à quelques heures de leur passage sur la scène de The Voice Belgique dès 20h35 sur La Une. Les deux talents ont surpris le plateau par un duo surprise tout aussi simple qu’époustouflant. Ce lundi soir, les talents prendront une nouvelle fois possession de la scène et enchaîneront les performances pour convaincre le public ! Julien Clerc et Kendji Girac seront les invités de ce 4ème live, de quoi mettre une pression supplémentaire aux talents ! Quels candidats se qualifieront pour la suite de l’aventure ? Réponses ce lundi 29mars dès 20h35 sur La Une.

Le soutien des proches

Après la venue d’Orlane Willems et de Jonas Gomes la semaine précédente, Sonita et Jérémie Makiese, deux autres talents de The Voice Belgique ont été tirés au sort pour livrer leurs impressions sur leur aventure dans Le 8/9. Si le stress monte à quelques heures du direct la candidate d’Henri PFR peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille, restée dans son pays d’origine, le Cameroun. "Mes parents sont vraiment fiers de moi et me disent qu’il faut toujours continuer et ne pas m’arrêter puisque je les rends fiers" déclare-t-elle. ►►► À lire aussi : Bea Diallo : "En boxe il y a des règles, en politique il faut regarder derrière et éviter les coups bas" Le talent de BJ Scott jouit aussi de la confiance de ses proches quel que soit le résultat de son parcours dans l’émission. "Ils sont très admiratifs et me soutiennent beaucoup. La seule pression que j’ai eue c’était peut-être à mon blind parce que c’était une surprise et que personne n’était au courant. À part cela, ils sont vraiment à fond derrière moi" savoure-t-il.

Objectif : la finale

Ce soir plus que jamais, les talents de The Voice Belgique ont besoin de votre vote pour accéder à la demi-finale. Sur les 3 candidats de chaque équipe : 2 seront en effet retenus : 1 par le public et 1 autre par le coach. Tous espèrent plus que jamais remporter cette neuvième saison du télécrochet même s’ils savent qu’ils peuvent encore compter sur le suivi de leur coach après une éventuelle élimination. Jérémie confirme l’esprit de compétition qui règne entre les candidats mais nuance : "Je pense qu’il faut d’abord m’amuser et me donner à fond quand j’ai la chance de passer, mais ce côté compétiteur veut gagner". Sonita aussi a la finale en ligne de mire : "J’aime m’amuser et partager ce que je suis et ce que j’aime dans le cœur de tout le monde et j’aimerais pourquoi pas gagner".

Des prestations époustouflantes en français

Tant Sonita que Jérémie ont ébloui la scène des lives la semaine précédente en chantant en français alors qu’ils vivent tous deux en Flandre. La talent d’Henri PFR a ainsi revisité Avant toi de Vitaa et Slimane avec sa voix puissante alors que le français n’est pas sa langue maternelle. S’essayer au français était d’ailleurs un conseil avisé de son coach qu’elle détaille : "Même si je chante en anglais, c’est vraiment important de chanter en français parce que le public est francophone aussi et c’est très important de se connecter avec lui. Même si cela n’a pas été très facile pour moi, j’ai aimé partager ce moment en français". Jérémie Makiese a aussi excellé dans un registre émotionnel qu’il maîtrise à la perfection sur une reprise de Ça fait mal de Christophe Maé. "Sur scène j’ai donné toute ma vie. Je voulais vraiment faire passer un message, faire comprendre cette douleur que j’avais aussi en moi et juste me réécouter ce live remonte encore ces émotions et c’est juste incroyable, c’est fort et intense. Je suis très content de ma prestation et que cela vous plaise aussi, que le public francophone apprécie" assure-t-il.

Un duo a cappella impressionnant sur "Amazing Grace"

Alors que Sonita et Jérémie doivent encore échauffer leur voix pour le live, répéter et passer au maquillage, ils ont réservé une belle surprise au 8/9 en reprenant a cappella le fameux cantique Amazing Grace. Cette prestation en direct à la fois apaisante a émerveillé le plateau par sa simplicité et son harmonie parfaite, mais aussi porteuse de sens puisque cette chanson est devenue un hymne pour la lutte des droits civiques des Afro-Américains. Ce titre dont les paroles ont été écrites par John Newton en 1779 a été repris maintes fois par les artistes les plus populaires des dernières décennies comme Ray Charles, U2, Aretha Franklin, Elvis Presley, Johnny Cash ou Janis Joplin pour ne citer qu’eux. On ne le dira jamais assez, le niveau est très impressionnant dans cette 9ème saison de The Voice Belgique, et pour soutenir les talents et découvrir de nouvelles interprétations saisissantes, rendez-vous ce lundi 29 mars dès 20h35 sur La Une. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.