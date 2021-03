Sheila sur son 27e album : "C’est l’album d’une vie, avec tous les styles de chansons que j’ai faites"

Mais Sheila nous parle aussi de sujets plus intimes et fragiles comme par exemple avec La Rumeur.

Tous yéyé est l’un des extraits de ce nouveau disque. Cette chanson porte un regard amusé sur les années Yéyé et leur insouciance, un titre nostalgique et léger tout comme Baby Doll où Sheila fait un clin d’œil aux sixties.

Dans ce 27ème album, Sheila nous dévoile une autobiographie musicale oscillant entre la joie et la mélancolie . On y retrouve des styles variés : la Pop, le Rock, le Disco et le piano-voix.

Sheila était l’invitée du 8/9 à l’occasion de la sortie de son nouvel album Venue d’ailleurs prévue le 2 avril prochain. Cet album dévoile toutes les facettes de la chanteuse française et icône Yéyé, qui se confie plus intimement pour la première fois en chanson.

L’interprète des Rois mages dédie aussi le titre Cheval d’amble, écrit par le dramaturge Christian Siméon et le compositeur de musiques de films Philippe Rombi , à son fils Ludo, décédé en 2017 à l’âge de 42 ans. "Cette chanson n’est d’ailleurs pour moi pas une chanson, mais une espèce d’envoi là-haut, pour mettre cela dans la lumière" estime-t-elle. "Et puis ce message, à travers mon expérience, est valable pour toutes les mamans qui ont vécu le même drame que moi".

Sheila , habituée à divertir et à faire bouger son public, se dévoile enfin plus personnellement à 75 ans. "Il n’est jamais trop tard et je suis tellement jeune que le temps n’a pas d’importance. Pour raconter une vie, il fallait qu’il y ait des années qui passent, et là, elles sont passées. D’ailleurs je fêterai au Cirque Royal le 5 novembre 2022 le 60ème anniversaire (de ma carrière). Il faut attendre, avoir des expériences, des drames, des vies" déclare-t-elle. "En plus j’ai touché dans cet album des choses auxquelles je crois, comme les âmes sœurs, les chamans, des sujets qui me touchent vraiment comme la planète avec 7ème continent".

Sheila se livre aussi avec beaucoup d’émotion sur La rumeur, évoquant les attaques sur sa personne : on a pendant longtemps colporté la rumeur qu’elle était un homme et que son enfant n’était pas le sien, qu’elle l’avait adopté. "C’est quelque chose qui reste. […] J’ai voulu faire cette chanson par rapport à mon histoire parce que c’est un pavé énorme pour moi mais aussi parce que c’est un fait de société aujourd’hui. Évidemment, cela ne passe plus par les journaux, mais cela passe par les réseaux sociaux. Je crois que les gamins qui font une blague ou ont envie d’emmerder le voisin ou la petite amie, ils ne se rendent pas compte des dégâts que cela peut faire. Une rumeur, c’est vraiment un assassinat programmé si cela dure très longtemps. On vit sous les regards, sous les quolibets qu’on lance pour que vous les entendiez et c’est terrible, on ne sait plus où se mettre" déplore-t-elle.

La chanteuse française a d’ailleurs dû vivre avec de telles rumeurs dès ses débuts à 18 ans et jusqu’à ses 40 ans. "Tout cela mis bout à bout, moi évidemment cela m’a entamé, car quand tu as 18 ans, tu n’es pas préparée à cela et mes parents, ils ont perdu leurs amis parce qu’il n’y a pas de fumée sans feu" dévoile-t-elle, précisant que cette rumeur a été lancée par son ancien producteur. "Il me disait à l’époque : 'Ne t’inquiète pas, tant qu’on parle de toi c’est bon'. C’est encore plus dramatique humainement parlant".