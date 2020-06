Sheila, première invitée en studio depuis la crise sanitaire, prévoit une année 2021 "disco"

Sheila pour son nouveau single 7ème continent. Après 8 ans d’absence discographique (l'album Solide en 2012), Sheila est de retour avec un nouveau titre disponible en téléchargement. Dans ce titre, 7ème continent, Sheila contemple le monde et la situation écologique. A suivre aussi: -L'album King of the world (avec le tube mondial Spacer) sera réédité fin juin, avec de nombreux bonus, 40 ans après sa première sortie. -Un nouvel album de Sheila sortira en 2021, année de ses 60 ans de carrière.

Sheila - Le 8-9: l'invité - 09/06/2020 Sheila pour son nouveau single 7ème continent. Après 8 ans d’absence discographique (l'album Solide en 2012), Sheila est de retour avec un nouveau titre disponible en téléchargement. Dans ce titre, 7ème continent, Sheila contemple le monde et la situation écologique. A suivre aussi: -L'album King of the world (avec le tube mondial Spacer) sera réédité fin juin, avec de nombreux bonus, 40 ans après sa première sortie. -Un nouvel album de Sheila sortira en 2021, année de ses 60 ans de carrière.

Sheila était l'invitée du 8/9 - et la première en studio depuis le confinement ! - à l'occasion de la sortie de son nouveau single 7ème continent. La chanteuse, qui sort aussi la réédition de l'album King Of The World, révèle aussi ce que contiendra son prochain album qui sortira début 2021 pour ses 60 ans de carrière.

Près de 60 ans de carrière Sheila, première invitée de retour en studio depuis la crise sanitaire, promet une année 2021 disco - © - AFP Sheila revient donc avec ce nouveau single et cumule ainsi près de 60 ans de carrière et toujours en pleine forme, elle ne semble pas prête de s'arrêter. "Je crois que c'est dans la tête. D'abord je fais du sport, mais hormis cela, je pense que je ne vois pas le temps qui passe. Là on fête les 40 ans de Spacer, j'ai l'impression que c'était il y a vingt ans. Moi je regarde devant, jamais derrière" assure la chanteuse, première invitée de retour en studio dans Le 8/9. L'autre raison qui explique une carrière si longue, c'est le plaisir qu'elle retire encore de se produire sur scène et de chanter. "Si on fait ce métier pendant tant d'années, c'est juste parce que l'on est heureux. Sinon on ne peut pas continuer à le faire parce que cela demande tellement de boulot et d'énergie mais c'est un tel partage qu'on a besoin de cela, c’est une drogue quelque part" déclare-t-elle.

Un single sur la défense des océans Sheila, première invitée en studio depuis la crise sanitaire, prévoit une année 2021 "disco" - © Facebook Ce nouveau single, intitulé Septième continent, est une chanson très épurée, un arrangement auquel ne nous avait pas encore habitué Sheila. Le thème central de ce titre est quant à lui révélateur de ses convictions : "Cette chanson a une histoire. J'ai fait une émission télévisée en France qui s'appelle La boite à secrets (NDLR : chez nos confrères de France Télévision) où j'ai chanté cette chanson en piano-voix. J'ai eu tellement de gens surpris, parce que je n'ai pas l'habitude de faire cela, qu'on a décidé de la sortir avec ce piano-voix. C'est surtout un sujet qui me tient très à cœur, puisque c'est la défense des océans moi qui aime la mer par-dessus tout". Elle raconte la genèse de ce titre, Septième continent, produit avant le confinement : "L'idée m'est venue en voyant un reportage sur cette île plastique absolument épouvantable qui se balade. On se dit : 'ce n'est pas possible on va tous mourir de cela'. l'idée est venue de là et Amaury Salmon qui a écrit les paroles a fait un travail superbe. C'est tout bête, c'est un piano-voix sur l'album qui sortira début de l'année prochaine. Ce sera un peu plus chargé mais très peu arrangé. C'est le sujet qui est intéressant, sans le vouloir on est tombé pile poil sur ce qu'il se passe en ce moment". La chanteuse fait référence aux nombreux masques et gants jetés par terre en pleine crise sanitaire. Elle justifie : Je suis quelqu'un qui adore la nature, qui vit à la campagne, donc pour moi défendre la planète c'est une priorité. "Je pouvais le faire (en chanson), j'ai eu une occasion de le faire, on l'a donc fait" lance-t-elle encore. Comme beaucoup d'autres artistes, Sheila n'espère pas de seconde vague, qui pourraient définitivement enterrer le secteur culturel.

Un nouvel album qui se promet très dansant Outre ce single Septième continent que l'on retrouvera sur ce futur album, Sheila sort une réédition de son album King Of The World fin juin avec l'énorme tube Spacer et de nombreux autres bonus, 40 ans après sa sortie. Elle dévoile le travail réalisé derrière cet autre projet : "C'est complètement remasterisé, retravaillé, cela a été refait par des DJ's. Il y a un livret à l'intérieur qui est superbe, en français en anglais parce que Nile Rodgers (NDLR : le guitariste de Chic a produit l'album King Of The World dont le tube Spacer) donne des interviews aussi". Pour les 60 ans de sa carrière, le nouvel album quant à lui proposera de nombreux sons variés promet Sheila. "Ce sera un album de variétés, c'est-à-dire qu'il y a trois quatre chansons Sheila chante Annie comme Septième continent, comme une chanson sur la rumeur, des choses inattendues. Il y aura Nile Rodgers bien évidemment qui m'a fait une nouvelle chanson produite qui s'appel The Love Attraction, il y a Keith Olsen qui vient de nous quitter, qui m'a fait du rock et il y a des chansons françaises, des titres qui donnent le moral aux gens car je pense qu'on va en avoir besoin" dévoile la chanteuse. Le nouvel album de Sheila devrait donc être très dansant, à l'image du mythique Spacer. "La chanson que m'a fait Nile Rodgers est dans la même lignée que Spacer" affirme-t-elle encore. Après une année 2020 à laisser aux oubliettes, la chanteuse est convaincue que 2021 sera l'année du retour de la musique de danse : Je crois qu'on va avoir besoin d'énergie, de sourires, de gaieté et de bouger. Je pense que 2021 sera une année disco, avec les sons d'aujourd'hui, mais tout le monde aura besoin de sortir et de faire la fête.