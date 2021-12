Sevan, candidate à la dernière saison de The Voice, présente son Single "66 jours" et une reprise de Frank Sinatra

Sevan interprète son Single "66 jours" - Le 8-9 (248/275) - 29/12/2021 Candidate de la saison 9 de The Voice Belgique, Sevan vient de dévoiler son tout premier single intitulé "66 jours". Lors de la dernière saison de The Voice Belgique, Sevan figurait parmi les candidats favoris de la compétition. Ses interprétations très singulières l'ont aidée à participer à deux lives dans l'équipe de sa coach BJ Scott. Agée de 20 ans, cette auteure-compositrice-interprète et musicienne trace désormais sa route en préparant un album qui paraîtra dans le courant de l'année 2022. En attendant, elle dévoile déjà un extrait de cet album avec la chanson "66 jours". Ce titre parle de fantasme, d¿espoir, de désespoirs, de déceptions et de rupture amoureuse. Réalisée en collaboration avec le producteur Charles de Schutter (Kyo, Superbus,-M-...), cette chanson reçoit déjà un très bon accueil sur les plateformes ! Elle interprétera sur le plateau son titre 66 jours. Dans le 8/9 continue, Sevan reprendra " Fly me to the moon " de Franck SINATRA