"SELFIE", une réjouissante comédie qui touchera parents et ados ! 

JUDY - Bande-annonce officielle HD - 15/01/2020 Un film de Rupert Goold, avec Renée Zellweger, Finn Wittrock, Jessie Buckley et Michael Gambon Sortie le 26 février 2020 / https://www.pathefilms.com/film/judy Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, qu’elle se bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ?