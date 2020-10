Sébastien de Jonge, le directeur de l'ASBL Sans Collier à Perwez et sa chienne Fiona étaient les invités du 8/9 dans le cadre de la journée mondiale des animaux. Le maître a rassuré sur la forme de Fiona et a déploré le manque de justice et de cadre politique autour de la maltraitance animale.

Un sauvetage in extremis

Sébastien, directeur de Sans Collier, rassure sur la chienne Fiona : "Elle n'a aucune séquelle" - © Sans Collier ASBL

Sébastien de Jonge est aujourd'hui le nouveau maître de Fiona. Cette histoire qui a ému la Belgique entière aurait encore pu être plus désastreuse car son sauvetage a été in extremis. "On l'a retrouvée à l'attache à une rambarde d'escalier complètement affamée donc agonisante. On a reçu une plainte et on est allé sur place. Elle est restée pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois sans alimentation et quand on l'a retrouvée elle ne savait plus bouger" rappelle le directeur de l'ASBL Sans Collier.

Le verdict semblait d'ailleurs sans appel, même pour les vétérinaires. "Il y a donc eu énormément de stress. Au début, les premiers jours, à chaque heure on se demandait si elle allait encore survivre, donc c'était vraiment un sauvetage compliqué. Cela a pris beaucoup de temps pour la retaper et au bout d'une ou deux semaines on a vu qu'elle reprenait donc là on a pensé que c'était bien parti pour qu'elle puisse être rescapée et sauvée de son malheur" témoigne-t-il.

Aujourd'hui Fiona est donc en pleine forme au point de pouvoir écouter la chanson de Jean-Luc Fonck ! "Son poids a triplé depuis sa prise en charge, elle est passée de 7 à 22 kilos. Elle est même un peu empâtée, elle profite un petit peu et niveau santé elle n'a aucune séquelle" se réjouit Sébastien.