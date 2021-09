Savez-vous "Qu’on n’sait pas", la chanson de Jean-Luc fait bouillir notre cerveau

Le cerveau chauffe chez notre artiste international et l’explication est toute simple : Quand tu écoutes la techno, ton cerveau boue et dès que tu respires tout doucement la vapeur, tu dors huit heures. Jusque-là tout va bien alors qu’il signalait à nos invités Tom Leeb et Joffrey Verbruggen qui étaient les invités du 8/9 à l’occasion de la sortie du film Pourris Gâtés qu’il n’était pas tout à fait chanteur mais d’après notre artiste c’est pour que ces derniers n’aient pas trop peur. En débutant par l'explication de sa composition : On sait bien qu’on ne sait pas tout, mais on sait " Qu’on n’sait pas ".

Jean-Luc Fonck nous réserve toujours de belles surprises le vendredi pour sa composition musicale dans le 8/9. Bien dans sa tête et un cerveau qui ne cesse de bouillir, il joue avec les mots sinon on serait tous les mêmes et cela ne serait pas marrant souligne-t-il dans sa chanson. " Enfin de la bonne musique " crie haut et fort Jean-Luc.

Au-delà de tout cela, Jean-Luc nous prouve encore aujourd’hui que son imagination est débordante mais Jérôme de Warzée grand patron du Cactus qui jongle également avec les mots se pose tout de même la question : " pourquoi la moule à Martelange ? " Jean-Luc lui explique qu’il y a un restaurant situé à Martelange qui s' s’appelle La Moule est dans le pré.

Tout ceci pour dire que notre chanteur humoristique belge est une nouvelle fois parvenu à caser les mots imposés par les auditeurs dans le Kidivrai : ordinateur, Bebel, Croatie et techno.

En guise de conclusion, les paroles de notre auteur rappellent que l’on veut toujours ce que l’on n’a pas et ce que l'on a on n’en veut pas. Cest comme cela que se termine cette belle histoire.