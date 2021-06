Saule lance la saison estivale du 8/9 en revisitant le tube "Iko Iko" et en interprétant "Rebelle rêveur"

Dans ce nouvel album, Saule offre des chansons positives. Vous le retrouverez notamment en duo avec Cali et Ours , l’un des fils d’ Alain Souchon . Sur cet album, il vous offre aussi une reprise du tube Les Démons de Minuit.

Saule était l’invité du 8/9 et du 8/9 continue pour la sortie de son nouvel album Dare-Dare. L’artiste belge a interprété en live une reprise en français du tube de l’été Iko Iko et a joué son single Rebelle Rêveur.

Il aura donc fallu attendre quatre ans pour la sortie d’un nouvel album de Saule. Celle-ci a été retardée par le confinement mais aussi… parce qu’il a été entièrement remodelé. L’auteur-compositeur-interprète belge de 43 ans n’était pas satisfait du premier résultat et a donc choisi de 'mettre à la poubelle' 11 des 12 titres de l’album. La seule chanson qu’il a gardée de cette session s’intitule Je suppose. "À mon avis, avec le temps, je deviens un peu vieux con" lâche-t-il. "J’étais un peu difficile et ce n’étaient pas les mêmes musiciens qui avaient joué avec moi, ni l’ingé son. Tout était super mais j’ai trouvé que ce que j’avais fait c’était un peu tiède. J’ai dit : 'Allez je recommence tout'. Je pensais avoir 6 mois pour faire le disque et j’ai eu 1 an et demi (à cause du confinement)".

Cette période particulière l’a aussi forcé à enregistrer la plupart de l’album dans le studio de sa maison, d’autant plus qu’il n’avait plus beaucoup de budget suite au temps perdu sur les premiers enregistrements. "Toutes les prises de voix j’ai eu beaucoup plus de temps, que quand tu es dans un studio avec un bocal, six mecs qui te regardent et disent : 'T’en fais encore une car on passe au morceau suivant après'. Cela m’a permis d’entrer en pleine introspection dans mon disque" confie-t-il.