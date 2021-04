Saskia, la Bruxelloise qui suit les traces de Stromae joue "Dans ma tête" en live

La chanteuse et musicienne pouvait déjà compter sur une solide formation en académie, notamment un cours d’improvisation au piano débuté à l’âge de 6 ans. Elle écoutait un morceau et devait ensuite le reproduire sur son piano de mémoire. Le beatmaking qu’elle a réalisé avec son logiciel de musique assistée Logic Pro s’applique selon un procédé identique. " J’essayais de décortiquer piste par piste pour capter ce qui compose un son : il y a une basse, un pad, un synthé, des cloches, il y a de tout dans une instru. Tu décortiques et tu testes" explique-t-elle.

Inspirée par les productions de Stromae , elle a commencé il y a quelques années par créer sa musique chez elle par MAO – musique assistée par ordinateur. Cette méthode lui a exigé beaucoup de travail. "Il faut apprendre et trouver son univers et c’est un truc qui prend du temps. Se satisfaire prend beaucoup de temps aussi. Je suis toujours en construction d’ailleurs mais je suis arrivée à un stade où il y a des compositions qui m’ont plu et où je me suis dit : 'Je peux les assumer et les partager'" déclare-t-elle.

Si Saskia est de nature persévérante, elle sait à partir de quel moment un morceau qu’elle a composé est bon. Elle dévoile : "La petite magie c’est de dormir et de se réveiller pour voir si cela te plaît toujours. C’est là en principe où tu as des surprises. Cela m’est déjà arrivé de faire des nuits blanches où je suis hyper emballée par mon truc, je me dis que j’ai fait un truc de fou. Je vais dormir et je réécoute cela deux jours après et je me dis que c’est nul. Si après avoir réécouté deux fois tu trouves que ce n’est pas nul, c’est que c’est bon".

Le premier titre qui atteint sa satisfaction et qui paraît donc en single pour la chanteuse, c’était Pause en 2019. Après cette première chanson, une maison de disque française la signe ensuite. Malgré tout, Saskia peut toujours jouir de sa liberté d’enregistrement. "Maintenant j’ai une super équipe qui m’entoure et m’aide beaucoup. Au niveau de la production musicale cela reste toujours moi aux commandes avec l’aide de Simon LeSaint (NDLR : batteur et DJ qui travaille avec Stromae et qui possède un studio d’enregistrement) qui habite à Bruxelles aussi" pointe la chanteuse.

Elle compose donc toujours tout de A à Z et se rend chez le DJ et producteur pour peaufiner et enregistrer.