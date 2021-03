Sarah Biasini aborde l’amour et le deuil de sa mère, Romy Schneider, dans un premier livre poignant

Dans cet ouvrage, Sarah nous dévoile de façon intime son rapport à sa mère, au manque qu’elle a créé, à la mort et à l’amour. Mais elle se pose aussi beaucoup de questions : Comment grandir quand on a perdu sa mère à quatre ans ? Comment faire le deuil d’une mère que le monde entier adore ? Comment devenir à son tour une mère ?

La beauté du ciel a vu le jour un peu inopinément. Le 1er mai 2017, Sarah Biasini reçoit un appel d’une policière lui apprenant que la tombe de sa maman, Romy Schneider, a été profanée.

C’est épisode pourtant bouleversant fait basculer sa vie : alors qu’elle n’arrivait pas à tomber enceinte, elle apprend qu’elle attend un enfant peu de temps après. "C’était une opportunité à saisir. Je ne pensais pas à ce livre depuis des années mais quand ce coup de fil est arrivé et que je suis tombée enceinte pour la première fois de ma vie trois semaines après, je me suis dit que c’était assez poétique (comme situation et point de départ du livre)" explique-t-elle.

Dans ce livre, l’écrivaine s’épanche sur les souvenirs et les anecdotes qu’elle a gardés de sa mère, établissant ainsi un lien intergénérationnel pour façonner son propre rôle de mère. "De manière générale comme tout parent quand on s’apprête à attendre un enfant, qu’il soit de notre propre sang ou non, à partir du moment où on en a la charge d’un enfant, que ce soit pour le père ou la mère, tout d’un coup, on se dit qu’il y a une sacrée responsabilité qui nous tombe sur les épaules. Forcément, on se demande quel genre de parent on veut être, quel genre de relation on voudra avoir avec son enfant. Je me demande ainsi quel genre d’enfant j’ai été, quels genres de parents j’ai eus, comment j’ai appris tout ce que je sais, comment je vais le transmettre" expose l’auteure.