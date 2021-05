Sarah Ber et Louka Minnella, deux jeunes à suivre dans "Coyotes", nouvelle série thriller RTBF

La cheffe de la meute des Mangoustes ( Sarah Ber ) et les autres scouts de la patrouille arrivent à Warnaffe pour un grand camp d’été . Elle y croise Kevin ( Louka Minnella ), le petit nouveau de la patrouille des Coyotes, composée de Furet ( Kassim Meesters ), Panda ( Victoria Bluck ) et Mouss ( Anas El Marcouchi ).

Sarah Ber et Louka Minnella restent néanmoins détendus. La pression n’est plus sur leurs épaules, le tournage s’étant terminé en novembre 2020. "Cela devient concret les derniers jours parce qu’on fait de la promo et qu’on se rend compte qu’on est en train de faire le décompte final de savoir si cela marchera ou pas" avance la comédienne de 22 ans. "C’est plutôt de la bonne pression" ajoute son collègue de tournage.

Le jeune comédien de 20 ans n’en dit pas plus mais espère que l’originalité du scénario amènera la série à faire "plus que 500.000" téléspectateurs.

Sarah Ber , qui prend le totem de Mangouste, a pourtant été ravie de l’expérience de ce mouvement de jeunesse sur le tournage : "C’est une super découverte même par rapport aux valeurs que sont l’entraide et la solidarité et le fait d’avoir cette sorte de seconde famille qu’on a beaucoup ressenti sur le plateau".

Il faut signaler à ce sujet le large budget dont disposait la production, du jamais vu pour une série RTBF. Celle-ci ne se compose d’ailleurs que de 6 épisodes, dans le but d’une vente plus rapide à l’étranger. Louka Minnella révèle ainsi : "Ils sont en deal avec Wild Bunch qui est une société de distribution (NDLR : derrière notamment The Artist, Le discours d’un roi, La vie d’Adèle, Le voyage de Chihiro,…). On va voir les audiences de dimanche, mais si cela fait un bon record cela serait diffusé sur les plateformes ou les chaînes françaises".

Les Coyotes et l’équipe de tournage ont travaillé en forêt dans des conditions réelles et ce en plein mois de novembre. Heureusement, la météo n’a pas trop perturbé l’enregistrement. "On a eu énormément de chance parce que sur les trois mois on n’a eu quasiment aucun jour de pluie ou alors c’était très temporaire" se souvient Sarah Ber .

Quand des scouts découvrent un cadavre et des diamants, c’est toute une communauté qui va devoir faire face à ses démons, ses secrets et sa violence. A l’aube de l’âge adulte ou usés par les réalités de la vie, tous vont tester et confronter leurs certitudes sur la loyauté, l’amour, l’amitié et le destin. Tout cela sous la chaleur d’un été qui va tout changer.

Si Sarah Ber et Louka Minnella ne sont âgés respectivement que de 22 et 20 ans, les deux comédiens belges jouissent déjà d’une certaine expérience dans le milieu cinématographique.

Louka, originaire de Merbes-le-Château mais vivant aujourd’hui en France, a notamment joué en 2015 dans La fille inconnue des frères Dardenne. Il remarque certaines différences entre les deux tournages comme la longueur de celui-ci mais aussi son jeu d’acteur. "Une série c’est l’équivalent de deux à trois longs métrages surtout que j’avais un petit rôle dans les Dardenne mais cela reste une expérience dingue" confie-t-il. "Sur Coyotes il y avait beaucoup plus de matière à avoir, plus de nuances de jeu aussi, c’était une performance plus compliquée. […] Coyotes c’est le premier grand projet sur le CV".

Sarah, de Bruxelles et diplômée de l’INSAS, a joué en 2010 dans Elle s’appelait Sarah et en 2016 dans un épisode de Profilage mais a également préféré le tournage de Coyotes. "Etre parmi les rôles principaux l’avantage c’est d’avoir trois mois avec la même équipe, pouvoir s’appuyer sur elle et quand on commence à la connaître on se sent plus à l’aise, on peut sortir des choses plus fortes parce qu’on se sent donc en confiance".

À vous désormais de faire confiance à ces jeunes talents et à d’autres acteurs d’expérience, en vous branchant ce dimanche 16 mai sur La Une et Auvio dès 20h50.