Sandra Kim remercie The Masked Singer : "Cela a donné un coup de boost à ma carrière"

Depuis sa victoire à la première édition de The Masked Singer en 2020 sur la chaîne privée flamande VTM, Sandra enchaîne les émissions et les concerts dans le nord du pays.

Sandra Kim était l’invitée du 8/9. La chanteuse belge a commenté son parcours de rêve à The Masked Singer qui a relancé sa carrière. Elle a aussi repris une chanson de Shania Twain et a interprété son dernier single, Who Are You.

Si la chanteuse liégeoise a hésité à se lancer dans cette aventure, elle ne regrette aujourd’hui nullement son choix puisque l’émission lui a donné un nouvel élan à sa carrière. "Cela a été quand même une sacrée expérience parce que c’est quelque chose que je ne voulais pas faire parce que c’était assez difficile de chanter dans un costume et sous un masque" révèle-t-elle. "C’était une expérience assez unique et je pense que je me suis bien débrouillée. J’ai fait mon possible, et avec beaucoup de travail et de persévérance, je suis arrivée jusqu’en finale avec l’apothéose qu’on connaît. Cela a donné un boost à ma carrière en Flandre et même en Wallonie. Et puis je suis très fière de cela, c’était exceptionnel, j’ai eu une année formidable".

"C’était un projet qui me tenait particulièrement à cœur parce que je suis d’origine italienne. Mes grands-pères sont venus travailler dans les mines dans les années 1950. C’était très dur pour eux" se souvient-elle. "Quand Mario Barravecchia est venu me présenter ce projet avec les autres évidemment j’ai tout de suite accepté parce que je dois rendre hommage à mes grands-pères . C’est une formidable chanson composée par Silva. Je pense que cela a beaucoup touché la commune italienne".

Après avoir repris le titre You Still the One de Shania Twain dans Le 8/9, Sandra Kim a interprété son single Who Are You, une reprise des Who qu’elle avait chantée dans The Masked Singer, l’hymne officiel de l’émission.

Accompagnée au piano et au chant par son musicien Sven Van den Wyngaert, Sandra a livré une performance une nouvelle fois impeccable sur le plan harmonique tout en dégageant une puissance vocale renversante.

Et si vous attendez de nouveaux morceaux, encore un peu de patience, elle en proposera bientôt comme elle l’a attesté dans notre émission : "Je travaille dessus mais ce n’est pas évident. J’ai un pied en Flandre et un en Wallonie. Ce n’est donc pas le même genre de musique […] Je suis quelqu’un qui fait plus de live que de singles".

Et ça tombe bien, Sandra Kim a une liste presque interminable de dates de concerts sur son site web.