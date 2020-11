Sandra Kim, lauréate de The Masked Singer, chante son nouveau single en live

Sandra Kim, récemment gagnante de The Masked Singer en Flandre, était l'invitée du 8/9 pour interpréter son nouveau single Who Are You.

Sandra Kim pour "Who Are You" - Extrait de Le 8/9 - 17/11/2020 Sandra Kim, récemment gagnante de The Masked Singer en Flandre, était l'invitée du 8/9 pour interpréter son nouveau single Who Are You.

Sandra Kim, récemment gagnante de The Masked Singer en Flandre, était l’invitée du 8/9 pour interpréter son nouveau single Who Are You. Sandra Kim est de retour avec un nouveau single : Who Are You, une reprise des Who. La chanteuse a annoncé la sortie de ce nouveau single lors de sa victoire dans la version flamande de The Masked Singer sur VTM. Depuis plusieurs semaines, c’est dans le costume pesant 13 kilos d’une reine que la lauréate de l’Eurovision a enchaîné des prestations qui ont bluffé le public et le jury. Elle a repris avec talent des titres de Sia, Dua Lipa, Sam Smith, The Weeknd, Alicia Keys, Lady Gaga ou encore Tina Turner. C’est finalement en tant que grande vainqueur que Sandra Kim a été démasquée.

Garder l’anonymat dans et en dehors de l’émission

L’aventure The Masked Singer a duré huit semaines avec des enregistrements tenus dans le plus grand secret. Sandra Kim, lauréate de cette première édition et sous clause de confidentialité, a donc dû garder doublement son anonymat : dans et en dehors de l’émission. "On a enregistré au mois de juin jusqu’au mois de juillet. Depuis le mois de juin je n’ai pu rien dire à personne, moi qui ne sais pas tenir ma langue c’est difficile. Vraiment c’était une aventure incroyable, je ne regrette pas une seconde de l’avoir fait" déclare-t-elle ainsi. ►►► À lire aussi : Les 12 défis Viva for Life : "Une façon sympa et originale de se mobiliser" Si elle a été obligée de mentir afin d’être absente le week-end pour être présente aux enregistrements sans éveiller le moindre soupçon, lors des premières diffusions, la reine Sandra Kim a rapidement été reconnue par son entourage. Elle révèle : "La voix n’était pas trafiquée comme en France par contre, mais c’est vrai que les personnes qui travaillent avec moi ou mon entourage proche m’ont tout de suite reconnue ou mes fans. C’était évident, dès la première seconde ils se sont dit : 'Mais c’est elle, ce n’est pas possible'. Alors j’ai reçu évidemment énormément de messages me demandant si c’était moi. J’étais donc devenue un peu impolie parce que je ne répondais pas du tout aux messages".

Réticente au début mais heureuse des compliments à la fin

Sandra Kim savoure aussi cette expérience inédite dont les audiences ont été époustouflantes : jusqu’à 2,1 millions de téléspectateurs pour la finale. "Je trouve cela très flatteur que la chaîne flamande VTM m’ait choisie. C’est vrai que j’étais un peu réticente au projet et puis c’est mon entourage qui m’a dit : 'Essaie, cela ne peut qu’être bénéfique'. Et évidemment ce n’est que du bonheur depuis parce que j’ai reçu tellement d’attentions et de gens tellement bienveillants à mon égard que cela fait vraiment plaisir" se réjouit-elle.

1 images © Kritsof Van Accom / Belga

"Ce n’est pas un come-back"

Une fois 'La reine' révélée au public après avoir remporté la finale de The Masked Singer, les réactions se sont enchaînées des deux côtés de la Belgique. Côté francophone, certains se sont étonnés d’entendre une telle voix chez Sandra Kim. La principale concernée répond : Cela ne m’étonne pas parce que je n’ai pas souvent été dans la lumière côté wallon. […] Il y en a qui disent que c’est un come-back mais ce n’est pas un come-back, je n’ai jamais arrêté de chanter. Il faut souligner que la Liégeoise travaille régulièrement sur les plateaux flamands et se produit encore souvent en concert au nord du pays et que non, elle n’a pas gardé sa voix de ses 16 ans lors de sa victoire en 1986 à l’Eurovision.

Un nouveau single

Sandra Kim a dès lors chanté son nouveau single en live dans Le 8/9, préparé quelques semaines avant la finale de The Masked Singer et également générique de l’émission. Il s’agit d’une reprise du tube Who Are You des Who. D’une voix puissante, la chanteuse a mis l’ambiance sur le plateau du 8/9 dès le matin, une bonne manière, avec sa musique, de faire aimer la vie au public en cette période compliquée. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.