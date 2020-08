Sam Bosman chante "The Way You Make Me Feel" en version acoustique dans Le 8/9

Sam Bosman a réveillé les auditeurs de VivaCité en douceur avec une version acoustique de son titre "The Way You Make Me Feel" en direct dans Le 8/9. Un beau moment à (ré)écouter de toute urgence ci-dessus.

C’est ce qu’on appelle prendre un virage à 180 degrés ! Après "Give Me The Reason" et "Little Bit Better", ses deux premiers singles, Sam Bosman change de style avec l’entraînant "The Way You Make Me Feel" qui a tout d’un tube de l’été.

Invité dans Le 8/9 sur VivaCité il s’explique : "On est arrivé avec quelque chose de nouveau. On voulait marquer le coup, arriver avec quelque chose de moins conventionnel que les deux premiers, même au niveau du clip."

Pari réussi, le clip totalement décalé a même séduit Jérôme de Warzée ! "C’était une barre de rire pendant les 5 jours de tournage, c’était excellent." confie l’artiste.

Découvert dans The Voice Belgique où il atteint les demi-finales, Sam Bosman collabore désormais avec Alex Germys, le DJ, musicien et producteur "que l’on voit partout" pour citer Cyril : "C’est super chouette de travailler avec lui, on partage notamment un bureau avec lui et Henri PFR à Waterloo."

Une "bande de potes" d’artistes à suivre absolument !

Et la suite ? Bonne nouvelle, Sam Bosman prépare un album qui sortira plus tard dans l’année : "On va attendre de pouvoir le défendre sur scène. On a eu du temps pendant le confinement pour le terminer. Il y aura plein de surprises" promet l’artiste.