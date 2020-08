Salade de lentilles et de pois chiche : la recette de Leslie

Un peu peps dans nos assiettes avec Leslie en cuisine dans le 8/9 qui nous propose deux recettes faciles à réaliser avec des légumineuses : des super aliments qu’on a tendance à oublier dans nos assiettes. Nourrissantes, peu coûteuses et bonnes pour la santé, Leslie vous propose deux recettes simple et sympa à faire en repas seul ou même pour accompagner des grillades.

Dans un grand plat, mettre les lentilles, le zeste et le jus de citron, la feta, le persil et l’estragon, un peu de sel et poivre.

On sait que les lentilles ont de bonnes valeurs nutritives et qu’elles sont riches en fer mais on ne les cuisine pas souvent. "Et en plus, on en fait pousser en Belgique !". On va les marier avec de la feta, de l’estragon , du citron, de la courge butternut qui commence à arriver chez nos producteurs , mais si vous avez de la courgette ça ira très bien aussi.

On met trois à quatre fois le volume de lentilles en eau et surtout on ne les sale pas en début de cuisson, sinon ça les rend très dures, on préférera les saler dans les dernières minutes.

Quelques astuces pour bien cuire les lentilles : tout d’abord, il ne faut pas les faire tremper comme les pois chiche par exemple. Elles n’ont pas une grosse pellicule qui les entoure, il faut commencer la cuisson à froid. Pourquoi ? Si l’eau est trop chaude, l’amidon extérieur va avoir tendance à se gélifier et donc d’empêcher l’eau de pénétrer à cœur et de bien cuire.

Recette de salade avec des pois chiches

Et oui, on ne fait pas que du Houmous avec les pois chiches. Pour la cuisson des pois chiche, c’est assez simple, il faut les faire tremper la veille dans le triple de volume d’eau à température ambiante, comptez 12 heures minimum. Si vos pois chiche sont un peu vieux, il vous faudra les faire tremper un peu plus longtemps.

Pourquoi les faire tremper ? Tout d’abord pour réhydrater la légumineuse et d’aider à détacher la peau. Cette peau n’est pas digeste.

"Après cette étape, on va les cuire également dans une eau qui sera froide et non salée durant 1h30 à 2 heures. Pas de gros bouillons, juste un feu pour avoir des petits frémissements". On viendra écumer quelques fois, ici aussi c’est une étape pour aider à la digestion. On les égoutte et surtout on ne jette pas l’eau de cuisson car avec elle, on peut faire une chantilly ou meringue vegan.

Recette : pour 400 gr de pois chiche, on va émincer un petit oignon, couper 8 belles tomates cerises en 4, on va venir ajouter un oignon rouge émincé finement. On arrose généreusement d’une bonne huile d’olive, de jus de citron. "Et on va mettre des herbes qui vont apporter de la fraîcheur, persil plat, coriandre, 4-5 feuilles de menthe, une pincée de cumin en poudre et un peu de sumac si vous avez, une pincée de fleur de sel et quelques tours de poivre noir du moulin et le tour est joué !".