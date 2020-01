"Saison One 2.0" : quand le théâtre rencontre la série télévisée

Saison One 2.0 au TTO - 09/01/2020 SAISON ONE 2.0 de Marie-Paule Kumps et Bernard Cogniaux TTO l Création 12 Déc - 18 Jan Du mercredi au samedi à 20h30 Affaire à suivre Mais oui, Saison One 2.0 est une vraie série comme à la tévé, avec des acteurs qui bougent et des épisodes qu’on ne raterait sous aucun prétexte. Son pitch ? Tout simplement la chronique de la saison d’un petit théâtre belge. Car l’envie nous dévorait de rire un grand coup de nous-mêmes, dramaturges, acteurs et metteurs en scène tellement fragiles, angoissés, névrosés, mais aussi tellement attachants. Au fil des épisodes, nos auteurs vous embarqueront pour une croisière qui s’amusera à croquer le milieu théâtral dans ce qu’il a de plus juteux ! Cliffhangers insoutenables garantis. ! Soirée Spéciale 31/12 ! : Offrez-vous une soirée spéciale pour le Nouvel An. Partagez un repas avant le spectacle et venez trinquer avec les comédiens de Saison One 2.0 Mise en scène Marie-Paule Kumps et Bernard Cogniaux Avec Catherine Decrolier, Emmanuelle Mathieu, Frédéric Nyssen, Pierre Poucet, Martine Willequet, François Heuse Scénographie Anne Goldschmidt Costumes Laurence Van H Création lumières Gaëtan Vandenberg Décor sonore Laurent Beumier Réalisé avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge Casa Kafka Pictures Movie Tax Shelter empowered by Belfius