Vous vous souvenez peut-être de Saint André … En trois albums, entre 2007 et 2014, plusieurs titres ont été plébiscités par les radios : Un autre que moi, Bleu de toi et Comme un éléphant.

De Saint André à Santini

Saint André revient en Santini : "C'est une évolution naturelle vers ce que je suis"" - © Facebook

Il aura fallu attendre cinq ans le dernier projet musical de Saint André et le premier de Santini. L'artiste corse confie avoir eu besoin de ce cheminement pour se sentir bien et se renouveler.

Après avoir quitté successivement Bruxelles et Paris, il est parti s'installer plus d'un an à Saint-Domingue : "Je me suis reconnecté avec l'insularité. Cela m'a rappelé tous mes repères d'enfance en Corse et les romans d'aventure que je dévorais de Robert Louis Stevenson (NDLR : célèbre notamment pour L'île au trésor), de Jack London (NDLR : connu pour Croc-Blanc). J'ai tellement aimé cela qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Cela s'est cumulé avec une évolution personnelle. Je suis retourné vivre en Corse chez moi : je continuais de composer, j'avais un peu plus de mal à écrire mais progressivement, l'idée d'une pop mélancolique en costard dans les capitales du Nord de l'Europe c'était moins pertinent".

Il résume : "C'est devenu une évolution naturelle vers ce que je suis, Santini". Ce nom lui paraissait à la fois plus logique, plus pertinent et plus personnel. L'artiste précise dans ce sens que d'autres influences se sont ajoutées à sa pop, notamment des rythmes typiques de Caraïbes.