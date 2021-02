Sacha Daout : "On est débordé de questions, que ce soit sur la crise sanitaire ou toute autre actu"

Le journaliste travaille à la RTBF depuis des années, mais il a aussi officié notamment en tant que porte-parole du Standard de Liège entre 2009 et 2011. "Cela a été une belle expérience et une très belle année et cela m’a appris finalement les deux côtés de la barrière : ce que c’est le journaliste qui veut à tout prix avoir des infos et celui qui fait en sorte de distiller les infos au moment où c’est intéressant pour le club de le faire. Le braconnier et le garde-chasse ont des métiers qui se côtoient" commente-t-il.

L’esprit d’équipe qui règne autour du journaliste lui permet justement d’abattre un travail titanesque depuis un an. Le journaliste et l’éditeur ne sont en effet pas les seuls à travailler d’arrache-pied, on compte dans l’équipe l’assistante Sacha Van Cauberg mais aussi plein d’autres personnes qu’on ne voit pas à l’antenne comme les scripts etc.

"On est débordé de questions, cela n’arrête pas. On pensait que cela allait retomber mais cela ne retombe pas, que ce soit sur la crise sanitaire ou une autre actualité. Il y a 15 jours on avait fait sur le revenu universel et le rythme scolaire et les gens avaient envoyé plein de questions" déclare ainsi Sacha Daout qui estime qu’il est possible de repenser la façon de s’adresser au public.

Le remaniement opéré avec la création de QR : l’Actu et QR : le débat à la place de Questions en prime et À votre Avis vise justement à intensifier encore l’échange avec le public sur l’actualité qui semble toujours aussi demandeur d’éclaircissements et d’interaction avec les politiques et les experts .

Dans QR : le débat, Hugues Angot et Sacha Daout souhaitent installer un forum de discussion, en enlevant les gradins entourant le plateau d’À votre Avis. "Tout le monde est sur la même hauteur, et on a supprimé la table centrale car on veut vraiment un échange entre les écrans, les citoyens et les gens au centre" révèle-t-il.

Cette idée de fondre les invités politiques parmi le public, est une idée de Sébastien Nollevaux le producteur de l’émission. "On casse le code, on veut aller vers autre chose, et on veut vraiment que ce soit une discussion. Nos invités se retrouveront face à l’écran, face à celles et ceux qui ont des questions à leur poser et plus nécessairement de dos. Les invités seront déstabilisés même si je suis sûr qu’ils s’habitueront rapidement mais on veut cet échange-là car on s’est aperçu qu’il n’y avait pas toujours des réponses aux questions posées (par le public)" affirme le journaliste.

Dans les deux émissions, un QR Code sera affiché à l’écran pour intervenir et poser vos questions en direct. Sacha Daout vous invite à recharger l’application OPINIO RTBF pour avoir la dernière mise à jour.

