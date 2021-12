S’embrasser sous le gui, trop classique ? Découvrez les traditions du nouvel an à travers le monde © Getty Images/Jose Luis Pelaez Inc

Si chez nous, la tradition est de s’embrasser sous le gui à minuit pour se souhaiter la bonne année ou d’offrir des étrennes aux enfants, elle n’est pas la même partout dans le monde, et certains pays ont des pratiques assez uniques. Livia Dushkoff nous emmène pour un tour du monde afin de découvrir quelles sont les différentes traditions pour la nouvelle année !

La double fête en Afrique du Sud

Si les festivités de carnaval ont lieu durant le mois de février chez nous, en Afrique du Sud, elles ont lieu le 2 janvier. En effet, les Sud-Africains bénéficient d’une double fête puisqu’ils célèbrent le réveillon le 31 décembre puis le Coon Carnival, le carnaval noir, le surlendemain. Cette tradition date de l’apartheid, lorsque les personnes noires ne pouvaient pas fêter la nouvelle année en même temps que les personnes blanches. Désormais, ils s’habillent de costumes colorés, se maquillent et paradent dans les rues !

Les 12 grains de raisin en Espagne

12 grains de raisins pour les 12 coups de minuit. Si le principe est simple à expliquer, il l’est moins à réaliser : Il faut gober un grain de raisin à chaque coup de minuit, pour la prospérité et le succès pendant les 12 mois de l’année. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’y a aucune tradition religieuse ni superstition derrière cette pratique, mais simplement du marketing. En effet, elle remonte au 20e siècle, lorsque les producteurs de raisin et de vin espagnols avaient un excédent de production en fin d’année. Ils ont simplement inventé cette tradition pour écouler leur stock !

Les poupées brûlées en Équateur

En Équateur, la tradition est de fabriquer des poupées à taille humaine à l’effigie de personnalités politiques qui ont déplu pendant l’année et on y met feu à minuit. Ainsi, on laisse le négatif derrière eux et on redémarre l’année sur de bonnes bases !

Le kadomatsu et le shimenawa du Japon

Au Japon, vers la fin du 19e siècle, on commence à déposer devant la maison un kadomatsu, une couronne décorative en bambou et en pin pour accueillir les dieux chez soi. On accroche ensuite un shimenawa, corde sacrée constituée de torsades de paille de riz plus ou moins grosses en fonction de l’utilisation, dont l’utilité est de protéger l’intérieur de la maison. Aussi, les Japonais nettoient leur maison de fond en comble le 31 décembre pour la purifier. Enfin, certains se rendent dans un temple bouddhiste pour y écouter les 108 coups de cloche donnés par les moines afin de purifier son âme.

Le cocktail à l’orteil du Québec

Si la première tradition du nouvel an au Québec est relativement simple, la seconde l’est beaucoup moins. La première est que les hommes s’habillent en femme et les femmes en homme. La seconde consiste à boire un rhum appelé le sour toe. Il s’agit d’une tradition qui remonte aux années 1920, où on apporte à ses invités un cocktail dans lequel flotte un véritable orteil momifié. Il faut alors boire le cocktail jusqu’à ce que les lèvres effleurent l’orteil pour porter bonheur.

Le first footing écossais

En Écosse, la tradition lors du nouvel an est de pratiquer le first footing, dont l’idée consiste à être le premier à passer le seuil de la maison d’un ami ou d’un membre de votre famille avec un verre Whisky et des biscuits sablés à lui offrir.

Le plomb fondu en Allemagne

En Allemagne, on laisse couler du plomb fondu chacun à son tour dans un verre. Selon la forme que celui-ci prend, cela prédit l’avenir. Il existe un livre dans lequel il est indiqué les présages qui correspondent à chaque forme.

