Romelu Lukaku et Vincent Kompany ont connu un week-end mouvementé

L’explication à ce malaise " un autogoal maladroit et une absence lors de la remise des médailles , c’est ni correct ni fair-play et sur ce dernier point, Romelu Lukaku n’a pas été grandit comme Buffon l’aurait été par exemple. Mais se réjouir du malheur de quelqu’un comme c’est le cas avec Lukaku, jouir à ce point de la souffrance de quelqu’un qui se vautre, se repaître de la tristesse d’autrui comme tout ce qui circule sur les réseaux sociaux depuis vendredi, c’est tout à fait déplorable" note encore notre chroniqueur sportif.

Côté positif : "Romelu Lukaku auteur d’une saison fantastique avec l’inter Milan a marqué 34 buts cette saison. Mais pour les supporters, c’est le but marqué dans le mauvais sens en finale de l’Europa League vendredi contre Seville qui a fait bondir les fans de Lukaku" déclare notre journaliste sportif maison. Et c’est vrai que Romelu Lukaku avait tout pour devenir vendredi le 9e joueur belge à remporter une coupe d’Europe avec un club étranger. Après : Eden Hazard, Eric Gerets, Georges Grun, Marc Wilmots, Christophe Courtois, Fellaini, Van Buyten, Lombaerts et Vermaelen. Cette saison, Romelu Lukaku a affolé les compteurs avec 34 buts dans un système qui est taillé pour lui. "Rappelons que pour sa première saison il a marqué plus que Ibrahiovic par ex (29 buts) en 2009, soit sept buts de plus que Vieri véritable icône milanaise. C’est autant que Ronaldo le brésilien en 97-98 ajoute encore Eby Brouzakis.

Vincent Kompany a dirigé son premier match comme entraîneur

"Une nomination qui pose un peu question dans la manière surtout car Vincent Kompany et Franky Vercauteren l’ancien coach du Sporting des visions différentes et ils se sont donc séparés. Et pourtant, Francky Vercauteren n’avait pas un si mauvais bilan résultats. Sur les 3 derniers matchs de la saison dernière et les deux de cette saison, on notera 4 victoires et un nul sans la manière contre Malines et une victoire contre St Trond. Le Sporting Club d’Anderlcht de cette saison n’était pas flamboyant mais progressait. En effet, avec 4 points sur 6 le job était fait. "Mais Kompany voulait jouer autrement de manières plus jolies. A-t-il les joueurs pour le faire ? On s’interroge."note Eby.

Le football plus pragmatique de Vercauteren devait-il déjà s’effacer ? "Regardez à Munich, on place le nom du club derrière le maillot pour prouver que l’institution du Bayern dépasse les intérêts individuels. Ici on peut t se demander si Franky Vercauteren ne s’est pas placé au-delà de l’institution Anderlechtoise." On ne change pas un coach qui comme Vercauteren a pris 13 points sur 15 à l’occasion des 5 derniers matches officiels.

Kompany aurait peut-être dû attendre. Que se passera-t-il si Anderlecht enchaîne un jour les défaites ? Se retirera til de lui-même ? Mais son envie de bien faire est réelle et louable. "Il a simplifié et clarifié la situation en ne devenant que coach. Franky Vercauteren est intelligent et lucide." Il sait que ce match nul contre l’Excel réduit à 10 plus d’une mi-temps amène déjà son lot de questions.

Pas de conclusions hâtives. Vincent Kompany a besoin de temps. "Mais il ne s’est pas mis dans la situation la plus simple, les plus grands ont d’abord coaché chez les jeunes avant d’arriver au sommet. Car Vincent Kompany vient de loin et a toujours tout réussi.