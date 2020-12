Roman : Églantine Éméyé imagine un dialogue entre son fils muet et le réfugié qu’elle a accueilli

L'animatrice et auteure Églantine Éméyé était l'invitée du 8/9 pour évoquer son nouveau livre Tous tes mots dans ma tête, un roman semi-fictionnel qui raconte le dialogue entre son fils handicapé muet et un adulte réfugié irakien.

L’animatrice et auteure Églantine Éméyé était l’invitée du 8/9 pour évoquer son nouveau livre Tous tes mots dans ma tête, un roman semi-fictionnel qui raconte le dialogue entre son fils handicapé muet et un adulte réfugié irakien qui ne parle aucunement français. Entre Samy et Mohammed va naître une belle amitié. Pourtant, ils n’ont a priori qu’un point commun : on ne les comprend pas. Samy a 12 ans, il est atteint de plusieurs handicaps et muet. Mohammed est un irakien de 37 ans et personne dans son entourage ne parle sa langue. Samy est joyeux, Mohammed est triste. Pourtant, en se racontant leur quotidien, ils tisseront des liens très forts ! Dans ce conte humaniste, Églantine Éméyé nous plonge dans un univers que nous ne pouvons pas imaginer : celui des personnes "différentes". Ces deux personnages nous aideront à mieux le comprendre voire même à l’apprécier !

Le lien entre Samy et Mohammed

© Robert Laffont Tous tes mots dans ma tête s’inspire de l’histoire réelle vécue par Églantine Éméyé, son fils de 12 ans, Samy, et de l’accueil du réfugié irakien Mohammed au domicile familial. "Mon fils Samy dans le livre a 12 ans, est handicapé et n’a pas la parole, c’est un fait. Il se trouve que pendant quelques mois on a accueilli à la maison un réfugié irakien et je ne m’attendais pas à me retrouver avec un tel problème de communication aussi parce qu’il ne parle rien d’autre que l’irakien. Il a fallu faire preuve d’ingéniosité et pour communiquer c’était compliqué" dévoile l’auteure. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un dialogue imaginaire entre ces deux personnes que personne ne comprend mais qui pourront communiquer entre elles. Pour imaginer cette connexion entre Samy et Mohamed, Églantine Éméyé a pris l’idée du lit de son enfant, qui vit à l’étranger car il a besoin de soins très spécifiques, comme connexion. "Il fallait que je trouve un billet pour expliquer un moyen de communiquer et il se trouve que Mohamed a vécu pendant cinq mois dans la chambre de Samy qui était le seul endroit que j’avais de disponible. […] Il avait très besoin d’un logement et j’ai trouvé que c’était le point commun le plus fort entre les deux et j’en ai fait le moyen de liaison" révèle-t-elle.

Montrer le handicap avec une vision positiviste

Ce livre n’est pas le premier qui raconte le vécu entre Églantine Éméyé et son fils Samy. L’auteure et animatrice de France Télévisions avait déjà écrit le livre Le voleur de brosses à dents il y a cinq ans. Si elle ne souhaitait pas faire de suite à ce livre sur son combat pour le handicap de son fils, elle a finalement eu l’idée de montrer l’autre côté, la vision de son fils. "Je trouvais intéressant de montrer le handicap avec cette vision. J’ai tendance à penser, une blague entre mon fils aîné (NDLR : Marco, né en 2003) et moi : 'Mais si Samy était le plus heureux d’entre nous ?'. Parce que lui n’a pas la pression des études, ne cherche pas à gagner sa vie tous les mois, il s’en fiche, et tout le monde est là, en train d’essayer d’assouvir ses désirs" explique-t-elle. Je trouvais que ce regard, beaucoup plus brut finalement de toutes ces émotions et sensations était assez intéressant. Pour l’animatrice le handicap a au moins comme avantage pour son plus jeune fils "que l’on cherche tous à lui faire plaisir".

Communiquer avec son fils

Églantine Éméyé doit donc effectuer de longs trajets pour voir régulièrement son fils et garder une connexion avec lui. "C’est compliqué mais il est hors de question que lui et moi nous passions l’un de l’autre" assure-t-elle. ►►► À lire aussi : Fabrizio Rongione et Saule dans "Une part d’ombre", le thriller qui vous fera douter de vos amis Cette maman profite de chaque instant avec son fils pour lui partager son quotidien même si celui-ci ne peut communiquer avec elle. "Je ne sais pas exactement ce qu’il perçoit. Il y a des moments j’ai l’impression qu’il comprend absolument tout et se fiche de nous, et j’ai utilisé cela dans le livre. Je lui raconte tout ce que je fais, je lui raconte notre vie parce qu’il doit en faire partie". L’auteure et journaliste française estime pouvoir ressentir malgré tout les sentiments de son fils. "Quand on est parent d’un enfant handicapé, de quelqu’un qui ne parle pas, on développe un sens de l’observation exacerbé. Je passe ma vie à étudier le moindre battement de cils, la moindre expression de Samy, et je pense qu’il y en a quand même quelques-unes que je décode bien, d’autres, c’est de l’interprétation" estime-t-elle.

L’accueil de Mohammed

L’autre protagoniste de l’histoire est donc Mohammed. Si lui jouit bien l’usage de la parole, la communication en français est presque nulle ce qui a conduit à des moments cocasses, vraiment vécus par Églantine et sa famille. "Il avait cette façon de dire : 'Pas de problème' à tout jusqu’au jour où on se rend compte qu’il y a des problèmes. Cela a mené à des quiproquos énormes" raconte-t-elle. Mohammed ne vit désormais plus chez Églantine Éméyé mais revient la voir elle et sa famille régulièrement. L’auteure et animatrice française savoure en tout cas cette expérience d’accueil d’un réfugié même s’il y avait de l’appréhension au départ. "On a eu affaire à quelqu'un d’extrêmement gentil, qui marchait sur des œufs et ne voulait pas nous envahir alors qu’on lui donnait une place. On a mieux compris ce que c’est cette vie lorsque tout d’un coup, vous quittez votre pays. Il a 37 ans, il débarque. C’est un peu comme si nous nous arrivons sur la planète mars et en plus le déchirement d’avoir dû tout abandonner : un milieu, une famille, une culture qu’il ne reverra peut-être jamais. On a appris beaucoup et cela a été une très belle expérience" témoigne-t-elle. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.