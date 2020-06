Romain Sardou pour son nouveau livre "Un homme averti ne vaut rien". Michael Monroe et Mathilde Bateman ne se connaissent pas et n’ont rien en commun! Lui est pauvre et a grandi à Londres, elle est riche et vit à New-York. Il veut changer de vie, elle veut changer le monde. Autour d’eux, c’est le chaos : les assassinats et les disparitions se multiplient. Quels lourds secrets Michaël et Mathilde découvriront-ils sur leur famille, leur passé et… sur eux-mêmes?

Romain Sardou - Le 8-9: l'invité - 15/06/2020 Romain Sardou pour son nouveau livre "Un homme averti ne vaut rien". Michael Monroe et Mathilde Bateman ne se connaissent pas et n’ont rien en commun! Lui est pauvre et a grandi à Londres, elle est riche et vit à New-York. Il veut changer de vie, elle veut changer le monde. Autour d’eux, c’est le chaos : les assassinats et les disparitions se multiplient. Quels lourds secrets Michaël et Mathilde découvriront-ils sur leur famille, leur passé et… sur eux-mêmes?

Romain Sardou était l'invité du 8/9 pour son nouveau livre Un homme averti ne vaut rien, sorti depuis le 4 juin racontant dans ce thriller le destin de deux familles confrontées au douloureux passé de leurs ancêtres. Michael Monroe et Mathilde Bateman ne se connaissent pas et n'ont rien en commun. Lui est pauvre et a grandi à Londres, elle est riche et vit à New-York. Il veut changer de vie, elle veut changer le monde. Autour d'eux, c'est le chaos : les assassinats et les disparitions se multiplient. Quels lourds secrets Michaël et Mathilde découvriront-ils sur leur famille, leur passé et… sur eux-mêmes ?

Une longue absence Romain Sardou : "L'Amérique, comme l'Europe, est en crise d'identité aujourd'hui" - © BALTEL/SIPA Il y a cinq ans que Romain Sardou n'avait pas sorti de nouveau livre. L'auteur explique cette longue absence : "Je travaillais sur un autre livre avant celui-là qui était un roman policier où j'avais créé, façonné un personnage de tueur assez élaboré. Mais je l'avais tellement élaboré que j'étais devenu incapable de l'arrêter à la fin. Pour faire que la police arrête ce tueur il fallait qu'il fasse une erreur trop évidente donc cela cassait le personnage; Je fais monter la sauce pendant 200 pages et les 50 dernières il a oublié un truc dans un tiroir, cela n'allait pas du tout". Il confie avoir passé un an et demi à essayer de trouver cette fin. Son éditeur lui a alors conseillé de passer à une autre histoire et de revenir sur celle-là par après. Il lui a donc fallu deux ans de plus pour écrire un autre roman qu'est Un homme averti ne vaut rien. L'auteur assure qu'il finira par terminer cet autre livre également.

Une analyse de la construction identitaire américaine Romain Sardou : "L'Amérique, comme l'Europe, est en crise d'identité aujourd'hui" - © XO Éditions Dans Un homme averti ne vaut rien, le lecteur retrouvera les deux familles qui ont déjà marqué deux autres des ouvrages de Romain Sardou, mais à une époque différente, à savoir America : La Treizième Colonie, et America : La Main Rouge. Un même thème tourne autour de celles-ci : l'histoire de l'Amérique. "Les deux premiers tomes racontaient comment ce pays s'est construit : les colonies anglaises et avant et pendant la révolution américaine et ce nouveau roman se passe aujourd'hui. Ce sont les deux mêmes familles que l'on retrouve deux siècles et demi plus tard. Je trouvais intéressant de montrer l'état d'esprit des révolutionnaires au moment où ils ont construit ce pays et l'état d'esprit des Américains maintenant et surtout comment ils utilisent l'imagerie et les symboles des pères pionniers de ce pays sans plus vraiment les incarner. Ce sont devenus des slogans publicitaires, des slogans politiques" dévoile-t-il. Il ajoute : Je trouve intéressant de voir que l'Amérique, comme l'Europe, est en crise d'identité aujourd'hui. Il développe : "Ils cherchent désespérément à retrouver qui ils sont avec toutes les parties négatives qu'on peut y voir. Je trouvais intéressant de voir par une même famille que même par rapport à leurs ancêtres, ils ne sont plus en phase".

"Parler de l'Amérique, c'est un peu parler de nous" Si les États-Unis et leur histoire tiennent à cœur Romain Sardou, c'est d'abord parce que l'auteur y a vécu et y a grandi et qu'il aime ce pays. C'est également parce qu'en étudiant leur histoire, dont celles des révolutionnaires de 1776, il a remarqué un lien idéologique avec l'Europe. Il détaille : "Quand on voit les idéaux de ces hommes et femmes à ce moment, juste épris de liberté : ils voulaient chasser les anglais car voulaient pouvoir élire leurs représentants, vivre de leur travail, payer leurs propres taxes. Quand on regarde cet état d'esprit, on se retrouve beaucoup dans ces hommes et ces femmes aujourd'hui, c'est-à-dire que leurs désirs fondamentaux sont les mêmes que les nôtres. Quand on regarde les autres, même les peuples européens de l'époque, et en l'occurrence les révolutionnaires français, ceux de 1789, ils sont beaucoup plus loin que nous. Ils ont des idéaux et des envies pas totalement proches de nous. Je trouvais intéressant de voir que la révolution américaine c'est un peu l'homme moderne qui naît à ce moment-là. Parler de l'Amérique c'est un peu parler de nous".