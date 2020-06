Rodrigo Beenkens : "Le Tour ce n'est pas que du sport"

Revivez dès le samedi 27 juin et jusqu'au 19 juillet, du lundi au vendredi dès 15h10 et le week-end dès 14h30 sur la Une les meilleurs moments du Tour de ces 30 dernières années !

La rédaction sports de la RTBF ne souhaitait pas laisser passer cette occasion. Le journaliste révèle ainsi la genèse de cette émission inédite : "On a quand même une richesse extraordinaires chez nous : ce sont nos archives. En tout cas à partir de 1990, on a des documents incroyables. On a pensé : on va exploiter cela et on essayera de raconter 20 histoires aux téléspectateurs pendant 20 jours de suite".

"Pas de Tour de France en juin et en juillet, il a fallu une Guerre mondiale pour que cela ne se produise pas. Cela fait 74 ans que ceci n'était plus arrivé" rappelle Rodrigo.

Rodrigo Beenkens révèle : "D'abord il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des étapes intégrales comme au Tour de France, mais il faut minimum 1h30 par jour donc on a certaines belles étapes du temps des pionniers, à l'époque de la télé en noir et blanc, mais la matière n'est pas suffisante pour tenir pendant 1h30. Nous avons donc choisi sur ces trente dernières années différents critères".

Les étapes les plus spectaculaires seront aussi au programme. "Quand on voit quand même un maillot jaune (NDLR : Christopher Froome en 2016) qui court dans le Mont Ventoux sans vélo c'est une image qui reste aussi dans la mémoire collective ou une voiture accréditée qui renverse des coureurs dont un se retrouve dans les fils barbelés" rappelle Rodrigo.

Vu les circonstances, de nombreuses interviews se sont déroulées par Skype. Rodrigo Beenkens y a vu un avantage, celui de l'authenticité du témoignage. "Quand les gens sont devant leur ordinateur ils oublient la lourdeur des caméras. C'est parfois impressionnant même pour ceux qui sont rodés. À un moment, quand on parle 20-40 minutes avec une personne, celle-ci derrière son ordinateur oublie qu'elle parle à la télé, et donc on a des choses très authentiques, très fortes, rien que dans le choix du vocabulaire par exemple" analyse-t-il.

Un Tour de France 2020 plus ouvert que jamais

Après ce Tour 2.0, Rodrigo Beenkens enchaînera avec... le vrai Tour de France, qui a donc été déplacé à la fin aoûit et début septembre. Le journaliste livre son analyse sur les changements que ce planning devrait apporter sur la course : "Pour les trois premiers jours, les 29 30 et 31, la France ne s'est pas encore prononcée pour savoir s'il y aura du public ou pas. Il y a le fait aussi que deux mois plus tard ce sont des heures de luminosité en moins, ce sont aussi des paramètres dont il faut tenir compte. Enfin, d'un point de vue purement sportif sans rentrer dans les détails, tous les points de repères qu'avaient les équipes de coureurs ces dernières années volent en éclat. Il n'est plus question de choisir des pics de forme comme on dit aujourd'hui. Je pense clairement que le gars qui ne sera pas en forme le 10 août ne le sera pas pour le Tour de France. Donc on n'a pas le choix. Il faut arriver en forme et aller partout".

Il poursuit :

J'ai parlé avec beaucoup de spécialistes qui disaient que l'on pourrait avoir vraiment de très grosses surprises.

L'été 2020 se fera donc plus que jamais à bicyclette sur la RTBF ! Retrouvez Un Tour, un exploit, dès le samedi 27 juin et jusqu'au 19 juillet, du lundi au vendredi dès 15h10 et le week-end dès 14h30 sur la Une.