Roberto Casula, gagnant de La Meilleure Pizza : "Je ne suis pas encore un très bon pizzaïolo"

Et autant dire que le plat pays regorge de talentueux pizzaïolos . Plusieurs épreuves attendaient Alessio, Gaël, Roberto et Cristiano, les 4 finalistes sur les 10 candidats présents au départ. Ils ont été bousculés, surpris et sortis de leurs zones de confort. Au terme de la compétition, c’est Roberto Casula pizzaïolo établi à Saint-Gilles, qui a remporté le concours !

Pour élire la meilleure pizza en Belgique, il a fallu décontenancer les candidats avec des épreuves sous tension, originales et exigeantes, avec un jury intransigeant et intimidant, à l’image du chef Julien Serri, vice-champion de France de pizza. Pari réussi puisque de l’avis du gagnant, cette émission a engendré beaucoup de stress. "Tout était improvisé, on ne connaissait rien à l’avance, ce n’était pas facile" concède Roberto Casula.

La finale s’est même jouée à un point de différence entre le pizzaïolo saint-gillois et Alessio, sur la créativité. Roberto a séduit le jury avec une pizza agrémentée de… sirop de Liège !

Là encore, les candidats ont été au four et au moulin pour surmonter les épreuves de la finale. "La première pizza qu’on a faite c’est la pizza fritta et personne ne s’y attendait, on n’était pas prêt" assure le vainqueur. "On a organisé tout cela. On avait 30 minutes et entre-temps je regardais déjà les ingrédients pour préparer ma prochaine pizza. Mais à la fin de la pizza fritta, on nous a dit : 'Maintenant vous devez faire la pizza belgo-italienne'. Ils ont enlevé certains produits italiens et ajouté des produits belges. Toute la recette de pizza que j’avais dans ma tête n’allait plus. J’ai dû remettre tout à zéro".