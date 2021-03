Retour sur la cérémonie des Golden Globes : le sauvetage après la polémique

© Getty Images

L’enquête menée par le célèbre quotidien parle ainsi d’une organisation aux pratiques très opaques, voire mafieuses, au niveau financier dans laquelle se retrouvent de nombreux journalistes perméables aux pots-de-vin et autres lobbyings, arrosés de privilèges par les studios hollywoodiens.

"Pour le moment, il n’y a que 87 membres. Imaginez… 87 personnes pour délivrer les Golden Globes, c’est assez peu. Parmi ces 87 votants, il n’y a aucune personne de couleur, plus de la moitié des membres a plus de 60 ans et on estime aussi que plus de la moitié de ces votants a du mal à réunir les six articles nécessaires par an exigés par l’association", précise Cathy.

Après les nombreuses dénonciations de l’enquête, des questions se sont ensuite posées sur certaines nominations.

"Un exemple concret la série Emily In Paris. Très divertissante, légère, un bonbon girly, mais pas de très grande qualité et pourtant on voit qu’elle a récolté plusieurs nominations cette année", souligne la critique cinéma.

On apprendra plus tard que de nombreux membres de la HFPA ont été invités à Paris pour assister au tournage avec nuits d’hôtel de grand luxe et moults cadeaux à la clé… ou comme une impression que les votants ont été "achetés". "La série ne vaut pas les nominations, et heureusement, elle n’a pas remporté de prix", ajoute-t-elle.