Redécouvrons notre ville grâce à l'art urbain "street art"

Graffiti project / 5 Stations SNCB in Belgium / Propaganza - 05/08/2020 Linkebeek : DEEKO, ADRIEN ROUBENS, KAY, TASK, ORKEZ , GOSPEL & KEPAS Holleken : DAKE25 Moensberg : MANYAK & SEYB Boisfort : ADRIEN ROUBENS & BENJAMIN HENDLISZ Forest Midi : ZOUWY, DEINK, BUGS, NEVA, GEMO, AMOR, NEAN, IOTA, DEEKO, PIET RODRIGUEZ, DEFO, FAKER, TASK, TREVOR, CASTAR, LER ART, DEKS, DAKE.. Thanks again to all the artists who participated! More info on www.propaganza.be Vidéo by Baraque Graffik