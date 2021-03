Raphaël en "Haute Fidélité" avec un nouvel album "pour remuer les gens"

Raphaël était l'invité du 8/9 pour présenter son nouvel album Haute Fidélité, sorti depuis le 5 mars. Ce disque intimiste mais plus rock se tourne davantage vers les collaborations au chant, avec entre autres des duos avec Pomme ou Clara Luciani. L’interprète de Caravane et de Dans 150 ans est de retour avec un nouvel album. Ce nouvel opus contient 12 nouveaux titres dont la plupart ont été écrits dans la maison du chanteur pendant le confinement. Parmi ces nouvelles chansons, on trouve un duo avec Clara Luciani. Quant à la dernière chanson de l’album, Raphaël rend hommage à l’un de ses modèles, le chanteur Christophe, disparu l’année dernière. Dans Haute Fidélité, Raphaël laisse son art vagabonder et l’emmener.

Un album produit en partie pendant le confinement

Haute Fidélité est en partie un album de confinement. Si certaines chansons avaient déjà été enregistrées en dehors des studios, trois ou quatre chansons "ont été écrites et mixées et enregistrées pendant cette période" indique Raphaël. ►►► À lire aussi : The Voice Belgique : Typh Barrow et Loïc Nottet dévoilent leurs critères de sélection pour les lives L'auteur-compositeur-interprète français apprécie en effet s'extirper des carcans habituels de l'enregistrement en studio pour imprégner ses chansons d'une acoustique et d'une ambiance différente qu'à l'accoutumée. Il explique : "J'aime bien ne pas être toujours dans l'univers stérile du studio. C'est comme un cockpit de pilotage un studio, et c'est bien de sortir pour aller dans la vie. Cela peut être un appartement, une maison, un lieu spécial qui est plus inspirant. J'aime bien cette idée et cela permet aussi d'avoir des couleurs très différentes".

La fidélité sous différentes formes

Le titre de cet album se rapporte également au son puisqu'il fait référence au Hi-Fi, high-fidelity, des appareils d'écoute censés reproduire le plus à l'identique le son d'un enregistrement audio. Raphaël livre d'ailleurs une suggestion pour la diffusion adéquate de son neuvième album : "Je conseille toujours d'écouter la musique fort mais celui-ci peut-être plus que les autres parce qu'il est très dansant : il y a beaucoup de basses et est très électrique. C'est un disque pour remuer les gens, c'est très bien par exemple le matin quand on a déposé les enfants à l'école de mettre cela très fort et de voir ce qu'il se passe". Haute Fidélité sous-entend la fidélité amoureuse et en amitié abordée dans certains textes de ce nouveau disque. Raphaël évoque aussi le fait garder des secrets pour soi, même par rapport à sa famille. "Tout le monde a des secrets pour tout le monde (...) Il est important de laisser l'amour, les sentiments venir mais ensuite il faut garder quelque chose qui appartient à soi, comme un sanctuaire" déclare-t-il, précisant que cela ne signifie pas cacher des confidences mais "ne pas abandonner quelque chose de soi complètement, garder la personne qu'on a toujours été et ne pas se perdre dans quelqu'un d'autre".

Un duo avec Pomme

Raphaël collabore notamment avec Pomme, artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique, sur son neuvième album. Il rencontre cette dernière il y a un an et demi et lui propose un duo pour Haute Fidélité. "Elle m'avait laissé un message sur les réseaux sociaux parce qu'elle aimait bien une chanson que j'avais faite sur mon précédent disque. On a pris un café, j'avais écrit cette chanson Le train du soir, et lui ai proposé de la chanter" se souvient-il. La femme de Raphaël, l'actrice et mannequin Mélanie Thierry, joue dans le clip du Train du soir, soit 16 ans après son apparition dans le premier tube de son mari, Caravane. L'auteur-compositeur-interprète a cependant préféré ne pas participer au tournage. "C'est un très bon metteur en scène qui s'appelle Mathieu César qui l'a réalisé. Il a eu cette idée d'un crash amoureux, j'ai laissé faire et je trouvais cela bien d'être surpris de voir le résultat, je trouvais cela magnifique, j'étais très ému" confie-t-il.

Hommage et collaborations

Outre Pomme, plusieurs chanteurs français bien connus figurent aussi sur le dernier album de Raphaël. On remarque notamment un duo sur Si tu pars ne dis rien avec Clara Luciani qui... a fait partie des musiciens du chanteur français. Elle était sa guitariste lors de sa tournée en 2015-2016. "C'est une copine. On est monté sur scène des dizaines de fois ensemble et c'était un peu la suite logique de faire un duo" commente-t-il à ce sujet. Nous habituant à des albums plus intimistes et personnels, Raphaël poursuit dans cette voie mais en partageant davantage sa musique avec d'autres artistes. "C'était beau de pouvoir chanter avec d'autres très bons chanteurs. Que ce soit Pomme, Clara ou Feu Chatterton, ils ont des voix magnifiques donc chanter à leurs côtés cela donne une puissance, c'est beau et très émouvant et c'est super de partager les créations avec d'autres gens, cela permet d'évoluer et de ne pas toujours faire le même disque comme le troubadour avec sa guitare" assure-t-il. L'album finit par un hommage à Christophe sur Norma jean et démarre avec un titre qui évoques les années 2020. "Elles commencent d'une manière assez étrange, mais espérons qu'elles soient folles et douces et que l'on puisse retrouver la chaleur et la tendresse" souffle-t-il. Ces 'curieuses années' comme il les appellent, sont pour lui une "raison de plus pour s'évader dans la musique, le rock, pour essayer de lutter contre le réel"... et pourquoi pas en écoutant son nouveau disque ? Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.