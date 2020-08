Qui va au cinéma actuellement ? Réponse avec des études étonnantes !

Quel type de personnes va au cinéma actuellement ?

En Belgique : il n'y a pas de grande surprise, ce sont les jeunes qui sont les plus " intrépides ", on était sur du 43% des tickets achetés par les jeunes, et à ce jour le taux est passé à 50%. "Ce sont les plus téméraires" ajoute Lucille.



La tendance mondiale est super intéressante, et assez bizarrement il n’y a que chez nous et dans nos pays voisins que cela ne s’est pas produit : les femmes s’emparent des cinés partout dans le monde depuis la réouverture des cinés au temps du choléra !

"A ce propos, en Australie par exemple les femmes ont pris d’assaut les tickets de ciné avec 40% des parts de marché, et au Moyen Orient c’est de 22% à 26% et c’est vraiment général, donc pourquoi ?" C’est peu être le retour des amazones version geek 3.0 se questionne encore notre chroniqueuse. "On rappelle que quelques films sont sortis dans nos salles de cinémas en Belgique et que les cinémas sont en grosse difficulté, donc n'hésitez pas à aller leur rendre visite" fait remarquer Cyril.