Qui sera élu "soulier d'Or" ce mercredi : découvrez les chouchous d'Eby Brouzakis

Ce mercredi, dans une cérémonie virtuelle, les organisateurs délivreront les souliers masculins et féminins. Dans les jours qui précèdent, ils remettront les prix annexes. Eby Brouzakis chroniqueur et journaliste sportif nous dévoilent dans le 8/9 ce lundi son pronostic.

L’avis de Eby Brouzakis

"J’ai eu la chance de faire partie des votants. Et comme le vote n’est pas secret on va un peu en parler ce matin. En fait on doit glisser 3 noms. Le premier prend 3 points, puis 2 pour le 2e et 1 pour le 3e. C’est absolument subjectif. Et moi je préfère ne pas me fier uniquement ax stats mais davantage au feeling, à la beauté du style du joueur ou de la joueuse, ce qu’il ou elle propose nous déclare Eby ce matin dans le 8/9."

Chez les dames, notons l’Anderlechtoise "Tessa Wullaert" qui multiplie les buts. Elle en a par exemple mis 6 buts face à Genk. "En un seul match."

Chez les hommes, si on devait effectuer le vote sans tenir compte du ressenti, tout serait allé à l’Autrichien du Beerschot : Hoslhauser : 11 buts et 11 assists. "Mais je ne lui ai donné qu’un point car je préfère l’élégance de De Ketelaere (ses buts en LDC) et les fulgurances de Bongonda. Et j’aurais tellement aimé donner qq chose à Mata mais choisir c’est renoncer. Et au moment où j’ai voté Bongonda était en feu." Et la dernière image que l’on retient. Refaelov sera bien placé tout comme Vanaken qui est toujours top mais qui manque un peu de panache je trouve.

Pour les classements annexes, Mignolet a déjà reçu le prix du meilleur gardien. Dans mon classement il devançait Bodart du Standard et Koffi de Mouscron qui cette saison a souvent fait des miracles comme lors du match au Standard. Si j’avais dû citer un 4e gardien, j’aurais sans doute donné quelque chose à 'Van Crom du Sporting d’Anderlecht souvent très bon lui aussi."

Pour le meilleur jeune, De Ketelaere (déjà élu espoir de l’année tout sport confondu par Sportpress l’association des journalistes sportifs belges) devrait émerger à mon sens sans trop de souci. Sambi et Bodart prendront des points.

Il en sera de même pour pour Philippe Clement au réferendum du coach de l’année. Losada (au Beershot), Kompany (et oui qui l’eut cru) Belhocine et Brijs seront dans les biens côtés. A propos de Brijs l’année d’OHL est exceptionel. "Henry, Sowah et Mercier mériteraient d’être plébiscités eux aussi" ajoute encore Eby.

Et pourtant, tout le monde le sait, le Club de Bruges pourrait effectuer une 2e razzia après le triomphe de l’an dernier. Vormer, Diatta, Mignolet, Vanaken, Mata…"attention à la dispersion des votes toutefois qui pourrait profiter à un joueur d’une autre équipe."