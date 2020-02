Quels soins naturels adopter pour donner du volume à vos cheveux?

En cette veille de Saint-Valentin, David Jeanmotte vous donne ses conseils pour avoir une chevelure des plus douces et volumineuses. Pour épaissir les cheveux, que ce soit tant pour les garçons que pour les filles, il existe des remèdes naturels. Notre relooker national vous donne ainsi ses meilleures recettes pour avoir une magnifique crinière.

Les conseils de base David Jeanmotte rappelle d'abord les conseils de base à garder à l'esprit lorsque vous lavez vos cheveux : Faites attention de ne pas utiliser des soins trop agressifs qui fragilisent particulièrement les cheveux fins. Les sulfates sont votre ennemi n° 1 du cheveu, surtout dans le shampoing ! Vous pouvez les remplacer par des huiles ou des agents naturels choisis suivant vos besoins (aloe vera, huile d'argan, vinaigre de cidre…).

qui fragilisent particulièrement les cheveux fins. Les sulfates sont votre ennemi n° 1 du cheveu, surtout dans le shampoing ! Vous pouvez les remplacer par des huiles ou des agents naturels choisis suivant vos besoins (aloe vera, huile d'argan, vinaigre de cidre…). Le no poo et l'utilisation de poudres indiennes en remplacement des shampoings peut aussi donner du volume aux cheveux clairsemés et les chouchouter (rhassoul, brahmi…). Bref, optez pour des soins adaptés et sans silicone !

en remplacement des shampoings peut aussi donner du volume aux cheveux clairsemés et les chouchouter (rhassoul, brahmi…). Bref, optez pour des soins adaptés et sans silicone ! Tout ce qui les agresse est à éviter : soleil, chlore, chaleur, frottement de la serviette, permanente, brosse sur cheveux mouillés…

: soleil, chlore, chaleur, frottement de la serviette, permanente, brosse sur cheveux mouillés… Évitez de les laver tous les jours , car les huiles naturelles des cheveux sont bonnes pour leur santé. Utilisez du bicarbonate en guise de shampoing sec pour vous aider à les espacer.

, car les huiles naturelles des cheveux sont bonnes pour leur santé. Utilisez du bicarbonate en guise de shampoing sec pour vous aider à les espacer. Lors du shampoing, massez bien votre cuir chevelu pour stimuler la circulation sanguine . Pour la même raison et pour éliminer les cellules mortes, brossez vos cheveux 3 fois par jour.

. Pour la même raison et pour éliminer les cellules mortes, brossez vos cheveux 3 fois par jour. Coupez les pointes régulièrement. Un dégradé peut créer un effet de volume.

Mangez varié en n’oubliant pas les vitamines et les oméga-3.

Le rinçage à l'avoine, le meilleur après-shampoing Révélez la lionne qui est en vous: les soins naturels pour épaissir vos cheveux - © Arx0nt - Getty Images Rien de telle qu'une eau de rinçage pour vous aider à épaissir vos cheveux dès le lavage. Ajoutez ainsi quatre cuillères à soupe de flocons d’avoine dans un litre d’eau et faites bouillir le tout. Filtrez ensuite votre soin et laissez-le refroidir si vous comptez l'utiliser directement. Ce remède "va épaissir à chaque fois le cheveu". Comme pour la peau, il va aussi apporter de l'hydratation. "C'est un des meilleurs soins capillaires en après shampoing" assure d'ailleurs David Jeanmotte.

Le masque à l'avocat Une autre technique bien connue, celle du masque à l'avocat. Une fois par semaine, extrayez la pulpe d'un avocat mûr et réduisez-la en purée. Incorporez-y de la mayonnaise au citron et veillez à ce que le mélange soit bien lisse. Vous pouvez aussi remplacer la mayo par des huiles végétales comme l’huile de noix coco, huile d’amande douce ou de jojoba ainsi que du beurre de karité. Appliquez-le sur des cheveux humides en massant bien le cuir chevelu. Couvrez d’un bonnet de douche pendant 30 minutes et rincez à l’eau tiède. David explique l'utilité des deux ingrédients : "L'avocat va hydrater le cheveu et l'épaissir automatiquement et la mayonnaise va refermer l'écaille". Ce soin épaissit, fait briller, hydrate, facilite le coiffage et renforce les cheveux. Ces acides gras essentiels et nutriments à effet réparateur font au passage des merveilles sur les follicules des cheveux crépus, abîmés, fragiles ou cassants et les longueurs fourchues sujettes aux frisottis. Le masque est donc autant un gros avantage pour les cheveux plats à tendance raplapla que pour avoir de beaux cheveux !

Le gingembre et l'huile d'olive Le gingembre donne du volume, stimule la circulation sanguine, hydrate et répare. Pour l'utiliser, il suffit de préparer une pâte composée de racine de gingembre en poudre et d'huile d'olive. Appliquez le tout sur vos cheveux en insistant plus particulièrement sur le cuir chevelu en faisant un massage circulaire doux. Après 30 minutes de pose, rincez et lavez vos cheveux comme à votre habitude. Répétez deux fois par semaine pour donner plus de volume et traitez les cheveux qui manquent de volume. "Les cheveux seront plus épais et plus brillants" conclut le chroniqueur.

Donnez la banane à vos cheveux Avec cet autre soin vitaminé, vous pourrez hydrater efficacement vos cheveux et leur apporter brillance et abondance. Écrasez une banane mûre dans un bol, et ajoutez-y une cuillère de miel et une autre d'huile d'olive. Vous obtenez une pâte épaisse. Ajoutez ensuite petit à petit du lait pour former plutôt une crème à appliquer sur des cheveux secs pour une demi-heure de pose sous un bonnet de douche. Rincez bien. Répétez cette formule une à deux fois par semaine.

L'incontournable huile de ricin Révélez la lionne qui est en vous: les soins naturels pour épaissir vos cheveux - © alexander ruiz - Getty Images/iStockphoto Qui dit beaux cheveux dit huile de ricin ! C'est la meilleure amie des cheveux et en l'associant avec du café, vous aurez une chevelure abondante, plus forte et débarrassée de ses cellules mortes tout en ayant une meilleure circulation au niveau du cuir chevelu. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile de ricin, une autre de vitamine E et 1/2 cuillère à soupe de café à votre shampoing habituel. Mélangez-le bien avant chaque utilisation. Pour les hommes, "vous pouvez même l'utiliser sur la barbe où il y a des trous de barbe" annonce David Jeanmotte.

S'il vous faut un produit Studio portrait of young woman with long brown hair - © Sonja Pacho - Getty Images Si vous souhaitez un produit déjà fabriqué convenable, optez dans ce cas pour un vrai henné de chez René Furterer (pas une imitation qui ne fera pas le travail d’un vrai henné neutre : gainer, donner du volume et faire briller) et prenez-le coloré ou neutre suivant vos envies. En effet, tous les hennés ne vont pas laisser une coloration, mais tous font les cheveux brillants et volumineux. N'utilisez qu'une cuillère en bois pour le préparer, jamais en métal. Une fois par mois, vous pouvez l'appliquer seul après l'avoir mélangé avec de l'eau chaude ou faire une pâte à base d'eau et de henné que vous compléterez avec un peu d'huile de ricin et d'avocat et deux jaunes d'œuf. Gardez un mélange épais qui ne risquera pas de couler. Laissez poser sous une charlotte pendant 4 heures et rincez longuement à l'eau chaude. Finissez en shampouinant.