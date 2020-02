Quels chiffres sortent le plus souvent à la loterie ?

Si vous voulez augmenter vos chances de tirer le gros lot, prenez note des chiffres les plus souvent joués et sortis aux tirages du lotto en Belgique, d'après les informations de La Capitale.

Parmi les différents sujets évoqués dans la presse ce 12 février épinglé par Cyril dans Le 8/9, La Capitale pointe les combinaisons et les chiffres les plus joués à la loterie.

"On a les multiples de 7, car le 7 est le chiffre porte bonheur et la suite 1 2 3 4 5 6"

Le quotidien nuance toutefois ces chiffres en rappelant que "quelle que soit la combinaison, elle a exactement le même pourcentage de chance de sortir qu'une autre". Ne pensez donc pas gagner à coup sûr quelque chose en prenant en compte tous ces renseignements, la loterie reste à 100% du pur hasard !

Quels chiffres sortent le plus et le moins souvent ?

Outre les combinaisons les plus prisées, La Capitale énumère donc les chiffres qui sortent le plus et le moins souvent dans les tirages. Les plus régulièrement sortis sont : le 7, le 12, le 16, le 22, le 24 et le 38 alors que les moins souvent sortis sont les suivants : le 2, le 26, le 27, le 33 et le 37.

La Loterie nationale conseillerait de son côté d'opter pour les chiffres les plus inattendus pour augmenter la valeur du gain et ses chances de gagner seul et ainsi éviter de devoir partager avec d'autres gagnants. Mais ne vaut-il pas mieux gagner et partager que de ne rien gagner du tout ?