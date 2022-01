Quelles lunettes choisir en fonction de votre visage ? Les conseils de David Jeanmotte

Conseils de David Jeanmotte : comment bien choisir ses lunettes ? - Extrait de Le 8-9 (4/264) -... Matteo Terzi est un auteur-compositeur-interprète d'origine italienne qui vit en Belgique avec sa famille depuis quelques années. De longue date, Matteo a toujours eu la passion de jouer sa musique en rue, et, c'est en jouant dans les rues de Liège qu'il rencontre un rédacteur de l'émission The Voice Belgique. Matteo participe aux auditions et, termine, en 2019, finaliste, emmené par son coach Typh Barrow. Après cette expérience, la collaboration avec Typh se poursuit, la chanteuse lui demande de jouer les premières parties de ses concerts (Cirque Royal, Forum de Liège, etc...) et d'écrire la version italienne de sa chanson Aloha. En 2020 Matteo sort son premier EP "Shadow and Lights" qui contient les singles " Between us " et " Incredible ", qu'il défendra sur scène en festival, et, dans des salles combles. Pendant le confinement, Matteo continue à écrire et, de cette écriture pendant le confinement a émergé, son nouveau single, "My will", dans lequel il a mis toute son énergie, sa douleur et son envie de réagir à ces mois difficiles. Début 2022 Matteo rentrera en studio pour finaliser la production d'un nouveau single qui sortira fin février/début mars. Il présentera son titre My Will sur le plateau du 8/9. Pour le 8/9 continue, il réinterpréta Society de Eddy Vedder.